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府城流水席－文化、藝術、科技 一場向臺灣土地致敬的歌舞秀

2019-09-26 15:05聯合新聞網 有.設計 uDesign

圖/府城流水席提供
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2017 臺北世大運聖火裝置、2018臺中世界花卉博覽會同名裝置《聆聽花開的聲音》製作群，新媒體科技團隊豪華朗機工每推出新作品總令人眼睛一亮。

《(X_X)府城流水席－文化、藝術、科技，一場向臺灣土地致敬的歌舞秀》為豪華朗機工最新作品（以下簡稱：《府城流水席》），新作除了為古都臺南打造目炫神馳的光電舞台，還邀請秀場女王王彩樺、優人神鼓、秀琴歌劇團米雪、國寶級的臺灣本土音樂家簡上仁、金音獎最佳爵士玩弦四度等重量級卡司，準備上演一部混搭歌仔戲、古典音樂、傳統說書、當代舞蹈、電音DJ派對的超級跨界演出。

《府城流水席》為2019臺南藝術節開幕演出，取名「流水席」乍看為辦桌宴會，其實《府城流水席》是一場戶外歌舞秀，借用流水席這種台式風味的宴客型式傳達熱鬧溫暖的形象，希望藉由「吃」這件日常行為來表現臺灣人情味。主視覺邀請金曲獎視覺統籌顏伯駿操刀，用視覺意象呈現臺灣飲食文化與歷史多元的樣貌。海報刻意選用宮廟中常見的「筊杯」、宴會用的桌巾、龍蝦與生魚片模型，以臺菜的方式陳列道具，甚至標準字也參考流水席風格、混合不同字體而成，希望帶來台味十足、時髦，華麗又熱鬧的印象。

圖/府城流水席提供
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《府城流水席》主軸為「臺灣土地」，多元的食材隱喻這齣演出的混種精神，用三大章節來敘述一段跟臺灣土地有關的故事，第一章節帶大家回到臺灣早期農業社會的樸實年代，由優人神鼓的開場回應天地之初，融入當代舞蹈演繹自然動能的身體；舞者如進行儀式般入場，展開祈福式的身體揮汗舞動，代表人們在農田上辛勤討生活；國寶級的臺灣本土音樂家簡上仁擔任全知者，述說當年臺灣島上的故事。第二章節描述臺灣錢淹腳目的時代到來，由歌劇女伶米雪登場，高亢嗓音穿透雲霄。隨著臺灣從農業轉型到工業社會，豐饒的土地帶大家的日子趨向安定，人民開始日日歌舞。

王彩樺飾演的總舖師作為臺灣社會縮影，她為拼經濟不停趕場，在婚喪喜慶不同場合做出各式精美菜色，只是時代進步得太快，人心開始變得複雜扭曲，大自然也進行反撲，這一章節帶我們反思經濟起飛帶來的進步與偏離。第三章節回到臺灣現代社會，這一章節帶入時代劇的感覺，帶大家穿越台灣農林漁牧的場景，以重複的力量來展開對土地致敬的大合唱，同時加入電子聲響，在傳統與新意中帶大家重返充滿人情味的純真年代。演出到此尚未結束，台下民眾才是主角，為讓民眾沉浸在表演的情緒中，DJ秀將在此時登場，帶著台下觀眾進行一場眾人派對，在DJ混搭的台式風味電子音樂中，用歡慶熱鬧的氣氛為這場演出劃下句點。

甫得總統文化青年創意獎的豪華朗機工適逢成軍十週年，累積紮實的創意能量一次併發，《府城流水席》為豪華朗機工首齣自製歌舞秀，顯示再進化的決心。這次為臺南國定古蹟億載金城量身訂製的光電舞台同樣備受矚目，邀請幕前、幕後頂尖卡司加入，包括：優人神鼓、秀場女王王彩樺、秀琴歌劇團米雪、臺灣本土音樂家簡上仁、玩弦四度、府城熱血古樂團正和軒、跨派音樂鬼才三金得主柯智豪、臺灣製造當代舞蹈編創林祐如與黃懷德、演編導創作才女程鈺婷與瘋戲樂工作室王希文，寶島電子音樂派對陳氏兄弟俱樂部及混種亞人，搭配時尚造型林秉豪和光影敘事者瓦豆 We Do Group，是一場前所未見、結集一流表演團隊與製作群的戶外豪華歌舞秀。

圖/府城流水席提供
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預售票現在搶購中，除了一般預售票，特別推出高鐵限量套票，享有來回票約8折加活動票券6折優惠。詳情請上《府城流水席》官方活動頁。

時間：10/9(三)─10/10(四) 雙十國慶 歡迎蒞臨戶外豪華歌舞秀

地點：億載金城 (臺南市安平區光州路3號)　

票價：1000元

臺南優人神鼓

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