親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

川普自清變自爆？彈劾風暴：白宮公布烏克蘭門備忘錄

把富士山塞進生乳捲！ 金帛手製「抹莓富士山」登場

2019-09-26 12:15聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

台中的人氣打卡甜點店「金帛手製KINBER MADE」又推出創意生乳捲了！繼推出「抹茶榴槤生乳捲」、「抹茶芒果生乳捲」、「午茶時光生乳捲」深受消費者喜愛。這次將「富士山」塞進生乳捲中，新品「抹莓富士山」的酸甜滋味，不但好吃又好拍。

金帛手製除了提供豐富招牌霜淇淋口味之外，近年也設計多款生乳捲商品。新品「抹莓富士山」使用宇治小山園抹茶蛋糕體，內餡綜合微酸微甜的莓果口味，再將純白生乳富士山頂造型點綴，多層次的口感就像在爬山，讓味蕾一步步登上頂峰。配合新品上市，凡於門市購買/取貨，可享不限口味任三件95折優惠。

金帛手製新品「抹莓富士山」售價450元。圖／金帛手製提供
金帛手製新品「抹莓富士山」售價450元。圖／金帛手製提供
分享
「抹莓富士山」酸甜的莓果口味與抹茶蛋糕搭配。圖／金帛手製提供
「抹莓富士山」酸甜的莓果口味與抹茶蛋糕搭配。圖／金帛手製提供
分享

甜點

相關新聞

窗戶、手拉環都是米奇！東京迪士尼「全新列車」2020年上路

2019-09-26 13:36

U值媒／一群五歲小孩和喪屍，誰可怕？

2019-09-26 12:48

「70有愛 遠東HAPPY GO」邀民眾每日7000步，一起做公益

2019-09-26 11:53

秋冬專心護唇 「油保養」兼具保濕、滋潤、修護

2019-09-26 11:50

出國帶試用包保養品好輕便？醫師：不妥

2019-09-26 09:29

70有愛，遠東HAPPY GO 每天7千步做公益

2019-09-25 23:51

「胡同燒肉點心餅、麻辣蝦味先」超想吃！7-ELEVEN輕奢華系零食新登場

2019-09-25 22:59

日本最潮「黑暗健身」來了！b-monster全台首店進駐新光三越A9

2019-09-25 22:52

東京迪士尼10月起「門票調漲100日圓」！紀念品、餐廳也要漲價

2019-09-25 22:48

京華城11月底結束營業 電子禮券持有者可退還現金

2019-09-25 22:24

秋冬買一波！H&M攜手迪士尼「奇奇與蒂蒂」推聯名系列

2019-09-25 19:23

海鮮控照過來！飯店吃到飽推豪邁手抓海鮮桶 每人780元起

2019-09-25 18:34

孫芸芸逞「胸」鬥狠真是太驚人 和陳庭妮都炫COACH新包

2019-09-25 18:34

台北4大鰻魚飯之一「京都屋」 10月20日熄燈

2019-09-25 18:31

亞洲首間「IKEA快閃旅店」開幕 9種房型最熱門的就是這一款

2019-09-25 17:53

鍾瑶戴近億蕭邦黃鑽超貴氣 喊話高貴珠寶「等人送！」

2019-09-25 17:42

LA NEW體驗式旗艦店 量腳、選鞋到皮革手作一站滿足

2019-09-25 17:23

巴黎時裝周／張鈞甯難得火辣 聖羅蘭以經典塑造強悍女力

2019-09-25 17:15

巴黎時裝周／秀智美得超空靈 和賈靜雯同場DIOR大秀

2019-09-25 16:51

桃園周年慶大戰十月對決 新光三越用「吃」集客、大江強攻「會員」回饋

2019-09-25 16:34

吃甜點省荷包！ 15元波堤加價購、抹茶聖代第二杯半價

2019-09-25 16:22

純正法國餐廳 台灣只剩這一家

2019-09-25 14:30

日本環球影城酒店新開幕

2019-09-25 14:17

日本新踩點 吃麵包逛超市

2019-09-25 14:16

無法取代的溫度 老物穿越風商機亮眼

2019-09-25 14:14

最老最童趣日曆 網路發燒

2019-09-25 14:13

寶格麗3億元頂級珠寶腕表齊現上海 千萬豪表未開賣就被打包

2019-09-25 14:11

18種機器人一次擁有！Apitor讓孩子在玩樂中培養理科腦

2019-09-25 12:21

《2020老派日曆》經典老報圖像伴你度日！螢光特殊色印製 可掛可立隨心所欲

2019-09-25 12:20

微風信義櫃位大風吹 3.1 Phillip Lim和PS默默消失 MSGM要來台灣了

2019-09-25 11:56

復古+文創 懷舊商品靠｢溫度｣打敗數位工具

2019-09-25 09:53

2020最想要日曆上線 竟藏著68年前超老派圖像

2019-09-25 09:52

全聯丹麥菠蘿麵包 紅回日本月銷萬個

2019-09-24 23:49

目標現烤麵包王 全聯攜手阪急BAKERY

2019-09-24 23:43

醬烤雙牛vs柚香脆雞！ 麥當勞日式、韓風口味漢堡接力上市

2019-09-24 23:01

甜甜圈咖哩飯、臭豆腐甜甜圈 超狂創意料理藏身台南！

2019-09-24 21:00

寶格麗3億元頂級珠寶腕表齊現上海 神秘貴客搶先打包千萬豪表

2019-09-24 19:28

高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃

2019-09-24 18:15

美妝保養狂降3折起！Yahoo奇摩、momo購物網周年慶開跑

2019-09-24 17:50
看更多

熱門文章

全台最美南迴公路草埔段年底通車 但這些用路人禁行

2019-09-25 15:22

台北4大鰻魚飯之一「京都屋」 10月20日熄燈

2019-09-25 18:31

吃得很清淡 健檢高血壓？6大外食地雷 你吃了幾種

2019-09-26 10:00

100萬倍好運到！花10元買報紙 爽抱回發票千萬獎

2019-09-25 17:28

秋冬補助、夜市券後 交部擬再推溫泉優惠「買一送一」

2019-09-25 14:52

氣象局：今明天氣不穩定 米塔颱風最快本周生成

2019-09-26 08:50

海鮮控照過來！飯店吃到飽推豪邁手抓海鮮桶 每人780元起

2019-09-25 18:34

爭議22年！淡北道路環評初審通過 雙北仍待協商

2019-09-25 18:33

國道五號銜接蘇花改？專家：如蘇花高復辟

2019-09-26 00:42

顏清標牌水餃被嫌難吃？ 老饕推爆「這口味」完勝

2019-09-25 19:37

10月起罰則加重 未禮讓視障者、未打方向燈加倍罰

2019-09-25 21:18

係金ㄟ！客庄秋冬旅遊加碼 10月起可領600元電子旅遊券

2019-09-25 16:59

京華城11月底結束營業 電子禮券持有者可退還現金

2019-09-25 22:24

一碗下肚鈉攝取量就快破表！這幾種平民美食都上榜

2019-09-25 15:51

每日星座運勢／處女運勢很酷的一天　今天財運旺盛

2019-09-26 00:00

員工有事要請4天特休 老闆娘竟回：太誇張！

2019-09-25 18:59

高市檢舉達人 7個月賺67萬元

2019-09-25 23:19

吃甜點省荷包！ 15元波堤加價購、抹茶聖代第二杯半價

2019-09-25 16:22

調查：碩博士不擅寫履歷、面試技巧不足比率 比學士高

2019-09-26 00:06

北部3縣市留意 氣象局：今天越晚雨勢越大

2019-09-26 12:27

40歲婦人無預警昏倒 腦動脈瘤惹禍預防方式僅一種

2019-09-26 10:23

孫芸芸逞「胸」鬥狠真是太驚人 和陳庭妮都炫COACH新包

2019-09-25 18:34

墾丁萬鷹蔽日壯觀奇景 鷹迷直呼興奮到不想回家

2019-09-25 19:02

秋冬國旅顯現效益 10月起再加碼溫泉買一送一優惠

2019-09-25 14:57

觀光補助 下月起泡湯買一送一

2019-09-26 00:46

把檢舉當正職 達人每天巡街抓違規

2019-09-25 23:22

屈臣氏「生活大玩家＋」 集點萌翻你的心

2019-09-25 18:35

巴黎時裝周／張鈞甯難得火辣 聖羅蘭以經典塑造強悍女力

2019-09-25 17:15

日本最潮「黑暗健身」來了！b-monster全台首店進駐新光三越A9

2019-09-25 22:52

吳德榮：周末熱擾動待觀察 迎風面雨多到下周一

2019-09-26 07:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top