把富士山塞進生乳捲！ 金帛手製「抹莓富士山」登場

2019-09-26 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



台中的人氣打卡甜點店「金帛手製KINBER MADE」又推出創意生乳捲了！繼推出「抹茶榴槤生乳捲」、「抹茶芒果生乳捲」、「午茶時光生乳捲」深受消費者喜愛。這次將「富士山」塞進生乳捲中，新品「抹莓富士山」的酸甜滋味，不但好吃又好拍。