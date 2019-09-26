「70有愛 遠東HAPPY GO」邀民眾每日7000步，一起做公益

2019-09-26 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 顏甫珉 ╱即時報導



遠東集團慶祝70周年，舉辦「70有愛，遠東HAPPY GO」公益活動，邀請民眾下載HAPPY GO的App，一起做公益。圖／遠東提供 分享 facebook

每天走路可以更健康、更能做公益！遠東集團慶祝成立70周年，從10月1日至31日，舉辦「70有愛，遠東HAPPY GO」公益活動，邀請全台民眾每天走7,000步，預計目標募集50億步，可以環繞地球70圈，遠東將捐出HAPPY GO點數700萬點，幫助台灣促進兒童教育的公益團體。每天都達成走7,000步目標的民眾，還有機會抽中1,000元遠東禮券、iPhone 11、東京雙人來回機票等贈品。

遠東集團長期關注台灣民眾健康，每年均舉辦路跑馬拉松，更常呼籲大家走路，來促進健康，今年集團成立70周年，邀請大家「每天走7,000步做公益」，讓每天工作的上班族、學生、家庭主婦等，都能離開椅子，開始走起來。

遠東集團號召台灣民眾，一起每天走7000步做公益。圖／遠東提供 分享 facebook

從10月1日至31日，大家只要先下載「HAPPY GO」的App，完成登入並開放授權App記錄步數的功能，就能開始每天7,000步的目標挑戰。

遠東為了鼓勵民眾參與公益活動，推出「遠東禮券天天抽」，每一天只要走滿7,000步，就會每一日抽出「10位各1,000元遠東禮券」得主，總計有310個中獎機會，且當天達成，隔天就會知道是否中獎。

最後只要10月31日前，參加「70有愛，遠東HAPPY GO」活動的民眾，並達成7,000步目標，就有機會抽中iPhone 11、東京雙人來回機票、亞東醫院健檢、遠東銀行萬元刷卡金等好禮，每日7,000步達成的天數越多，就能累積抽獎機會參加最後的大抽獎，至多有31次抽獎機會，預計11月1日公布得獎名單。

遠東70年，將把愛心回饋給台灣社會，「70有愛，遠東HAPPY GO」預計捐出HAPPY GO點數700萬點，幫助台灣促進兒童教育的公益團體。之後還有更多公益活動，邀請台灣民眾一起參與，關心台灣需要關注的公益議題。

活動詳情，快掃活動圖片中的QR Code了解最新資訊、獎項。