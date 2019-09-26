秋冬專心護唇 「油保養」兼具保濕、滋潤、修護

2019-09-26 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



「純淨保養」當紅，台牌美妝綠藤生機持續展店，綠藤生機創辦人鄭涵睿表示，今年1~8月業績成長約30%，全年營業額可望再攀新高。

綠藤生機目前全台共有8間門市，鄭涵睿表示，預計明年會再展店2間，以百貨專櫃為主，敦南誠品、誠品南西、京站，以及漢神巨蛋都是業績表現相當亮眼的門市。

迎戰秋冬唇部保養旺季，綠藤生機推出全新研發的「專心護唇油」，結合 in-cosmetics 國際創新原料金獎得主「秘魯黃金百香果籽油萃」與多種天然植物油，訴求兼具保濕、滋潤、修護，亦堅持無添加防腐劑、乳化劑、人工色素等非必要成分，也以天然來源油取代礦物油、石化來源油，盡可能讓每個成分均為唇部護理所需。

除了具修護力的秘魯黃金百香果籽油萃外，「專心護唇油」裡頭還有具保濕的橄欖油，以及可改善暗沉的燕麥仁油和奇蹟辣木油。

皮膚科醫師蔡依倫醫師提醒，唇部保養並不困難，回應肌膚原生需求，以有效的植物油萃成分提供內外兼具的保濕、修護效果，是成就裸唇之美的關鍵。而近年興起的唇部「油保養」趨勢，則是更能針對唇部特殊肌膚構造的護唇方案。