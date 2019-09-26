影／台灣攜手義大利 雙邊開放e-Gate自動通關系統

2019-09-26 11:39 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



台灣與義大利雙邊開放e-Gate自動通關系統，讓雙方的旅客通關更迅速便利。內政部長徐國勇與義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為等人，26日共同宣布開通這項嘉惠雙方旅客的便民措施。

內政部長徐國勇指出，我國成為全球第8個可使用義大利自動通關系統的非歐盟國家，來台灣的義大利籍旅客，只要持義大利6個月以上效期的晶片護照，在我國無違反法令的紀錄，都可以免費註冊使用我國e-Gate入出境台灣。

徐國勇表示，國人前往義大利，不用事先申請，只要在義大利機場閘門前掃描護照照片頁面，經過臉部和指紋掃描辨識，就可以自動通關。目前世界上除了台灣之外，只有美國、加拿大、韓國、澳洲、日本、紐西蘭及以色列等7個國家，享有這樣便利又省時的服務。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為接受訪問時表示，義大利及其他歐洲國家，大約10年前就開始準備迎接來自台灣的旅客，自動通關不僅是讓旅遊過程升級，而且十分合理，畢竟台灣和義大利之間的出入境旅客人數漸漸增加。

紀大為舉例說，台灣與義大利之間現在有中華航空一周飛3次，明年2月長榮航空將直飛台北至米蘭，台灣每天都有航班飛往義大利，預期來自台灣的商務、旅遊民眾會持續增加，義大利方面希望利用透過自動通關及早做好準備。

另外，義大利米蘭即將於2026年舉行奧運，相信有許多台灣民眾將前往參觀比賽，義大利機場是中文友善的環境，主要機場內的指示均有中文。義大利歡迎台灣民眾前往義大利，也謝謝台灣政府開放義大利民眾使用自動通關，去年來到有超過2萬人次義大利民眾來台灣，藉由開放互惠自動通關，相信這數字會再增加。