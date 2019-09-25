「胡同燒肉點心餅、麻辣蝦味先」超想吃！7-ELEVEN輕奢華系零食新登場

2019-09-25 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



追劇就是要有零食相伴，7－ELEVEN即日起首次推出「星級美味特賞」，共有超過40種輕奢華系零食、鮮食、飲料，口味、精緻包裝都能滿足愛嘗鮮的小資族，尤其是胡同燒肉聯名的模範生點心條餅、首度推出重麻辣口味的蝦味先、義式鮮蝦雞尾酒風味的多力多滋玉米片更值得吃一波。

7－ELEVEN「星級美味特賞」除了強調精緻價值感，更首度將品項擴大，整併鮮食、飲料、啤酒、餅乾、糖果等，與國內大廠獨家開發全新話題商品，並導入多款國外進口及季節限定商品，期望再創打卡亮點，即日起至10月22日專案架指定商品第2件6折。

各種世界美食及高級食材在7－ELEVEN「星級美味特賞」變身創意零食，像是「波的多洋芋片松露鹽之花」、「多力多滋義式鮮蝦雞尾酒」、「樂事洋芋片地中海風味烤雞」，一口吃下秒還原主廚料理風味，口味清爽且包裝簡約時尚；「模範生點心條餅－胡同燒肉風味」將燒肉風味佐以大蒜、奶油點綴，香脆美味；「乖乖巧克黑雪芙」則採用日本獨家浸潤工法，運用真空壓力讓泡芙從裡到外充滿巧克力、外層灑上細緻可可粉，口感甜而不膩。

呼應健康意識興起，特別引進日本7－ELEVEN熱賣的「Kitkat堅果蔓越莓紅寶石巧克力」、「Kitkat堅果蔓越莓千層巧克力」、歐美熱銷的「BE－KIND海鹽焦糖風味杏仁堅果棒」等；飲料則有與光泉合作的獨家新品「極系列－抹茶拿鐵」、「極系列－松露可可飲」，分別添加靜岡抹茶粉、黑松露風味，香氣濃郁。