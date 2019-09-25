日本最潮「黑暗健身」來了！b-monster全台首店進駐新光三越A9

2019-09-25 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



到百貨不只買東西吃東西，可以體驗的事情愈來愈多。新光三越繼A11把空中露台打造成籃球場後，還可以到A9拳擊健身。來自東京的夜店風拳擊健身俱樂部「b-monster」，主打透過高強度運動，45分鐘就能燃燒1000卡，台灣首店進駐新光三越信義新天地A9 5樓，9/25起至9/27在信義香堤廣場打造擁有9個沙包的訓練空間，每天推出12場15分鐘的體驗課程，體驗日本最時髦的音樂×運動的樂趣。

今年1月新光三越A11 4樓將露台改造成「信義運動場X-plaza」，超過300坪的空間可舉辦街舞、瑜珈、籃球等課程，還能在運動場內舉辦樂團表演、街舞比賽、3對3鬥牛賽等，截至9月已舉辦超過150場活動，看準這波「揮汗時尚」熱潮，A9進一步引進有如在夜店感受音樂快感、在日本最潮的「黑暗健身」b-monster。

b-monster台灣首店採用美式工業風復古店裝，更衣室內提供dyson級吹風機。根據新光三越統計，整個信義商圈上班族超過10萬人次，進駐百貨和，每日早上7點45分第一堂課開課，最後一堂課超過午夜12點，方便上班族上班前、下班後揮汗運動。