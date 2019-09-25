東京迪士尼10月起「門票調漲100日圓」！紀念品、餐廳也要漲價

2019-09-25 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



隨著日本將於今年10月1日起將消費稅由現行的8%調漲成10%，包括住宿、交通、購物等費用也連帶漲價。繼日本環球影城宣佈調漲門票後，東京迪士尼近期也宣佈將於10月起調漲門票售價，東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋的一日券，都將調漲100日圓（約新台幣29元）。

根據資料顯示，10月1日起，東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋的一日成人票，將由現行的7,400日圓，調漲至7,500日圓（約新台幣2,195元），學生票與兒童票，則各為6,500日圓、4,900日圓，均較過去增加100日圓。

另外2日票的新費用，成人票為13,400日圓，兒童票為8,800日圓；至於可以全年不限次數暢遊兩個園區的全年護照，將全面調漲2,000日圓，新價格為91,000日圓（約新台幣26,635元）。另外備有餐桌椅的內用餐廳菜單、紀念品也都會隨著消費稅調整含稅售價，但是販賣機、無用餐區的小店鋪的餐點等食品飲料，則不會調漲。