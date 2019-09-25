京華城11月底結束營業 電子禮券持有者可退還現金

2019-09-25 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



京華城熄燈時間確定！京華城標售結果今天確定由威京集團旗下中石化標下後，晚間緊急召開董事會，做出決議11月30日將是最後營業日。