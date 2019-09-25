親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
自來水水質評鑑
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中石化回馬槍讓到手京華城飛了？興富發「輸了就是輸了」

60年鰻魚料理餐廳「江戶川」 10月5日插旗台中

2019-09-25 21:45聯合報 記者陳睿中╱即時報導

鰻重，每份480元。圖／江戶川提供
鰻重，每份480元。圖／江戶川提供
分享
繼今年4月首度登台後，來自日本的鰻魚料理餐廳「江戶川」，預計將於10月5日正式進駐台中老虎城購物中心，開設台灣2號店。為慶祝開幕，將推出限量的鰻重、鰻丼、鰻魚飯三吃的「半價優惠」，另外還有打卡送鰻魚飯鑰匙圈等系列活動。

江戶川隸屬於日本近鐵集團，自京都創業至今已有60餘年。店內的江戶燒鰻魚，遵從傳統技術，將鰻魚從背部剖開後，不添加任何調味料直接燒烤，再送入蒸鍋以去除多餘油脂，最後再沾醬烤至金黃色，擁有鬆軟細緻的口感。販售有鰻魚飯、鰻重，還有可品嚐多層次口感的鰻魚飯三吃等不同料理，售價自250元起。

即將開幕的江戶川台中老虎城店，共設有44席座位。為慶祝開幕，共舉辦多波的優惠活動。首先於10月5日開幕當天，針對鰻重、鰻丼、鰻魚飯三吃等3款料理，推出限量300份的半價優惠，其他料理全部9折。另外10月6日、7日期間，鰻重、鰻丼、鰻魚飯三吃可享9折優惠。另外在10月8日至10月31日期間，持開幕宣傳單，可享鰻重、鰻丼、鰻魚飯三吃的9折優惠。10月5日至10月13日期間，在台北中山或台中老虎城店消費並打卡，則可獲得限量700枚的迷你鰻魚飯鑰匙扣。另外自10月20日起，店面也會發放折價券，憑券於11月1日至12月31日期間用餐，可享鰻重、鰻丼、鰻魚飯三吃第2份8折的優惠。

為慶祝開幕，指定時段用餐並打卡按讚，可獲得迷你鰻魚飯鑰匙扣。圖／江戶川提供
為慶祝開幕，指定時段用餐並打卡按讚，可獲得迷你鰻魚飯鑰匙扣。圖／江戶川提供
分享
鰻魚飯三吃，每份580元。圖／江戶川提供
鰻魚飯三吃，每份580元。圖／江戶川提供
分享

京都創業

相關新聞

孫芸芸逞「胸」鬥狠真是太驚人 和陳庭妮都炫COACH新包

2019-09-25 18:34

京華城11月底結束營業 電子禮券持有者可退還現金

2019-09-25 22:24

秋冬買一波！H&M攜手迪士尼「奇奇與蒂蒂」推聯名系列

2019-09-25 19:23

海鮮控照過來！飯店吃到飽推豪邁手抓海鮮桶 每人780元起

2019-09-25 18:34

亞洲首間「IKEA快閃旅店」開幕 9種房型最熱門的就是這一款

2019-09-25 17:53

鍾瑶戴近億蕭邦黃鑽超貴氣 喊話高貴珠寶「等人送！」

2019-09-25 17:42

LA NEW體驗式旗艦店 量腳、選鞋到皮革手作一站滿足

2019-09-25 17:23

巴黎時裝周／張鈞甯難得火辣 聖羅蘭以經典塑造強悍女力

2019-09-25 17:15

巴黎時裝周／秀智美得超空靈 和賈靜雯同場DIOR大秀

2019-09-25 16:51

桃園周年慶大戰十月對決 新光三越用「吃」集客、大江強攻「會員」回饋

2019-09-25 16:34

吃甜點省荷包！ 15元波堤加價購、抹茶聖代第二杯半價

2019-09-25 16:22

純正法國餐廳 台灣只剩這一家

2019-09-25 14:30

日本環球影城酒店新開幕

2019-09-25 14:17

日本新踩點 吃麵包逛超市

2019-09-25 14:16

無法取代的溫度 老物穿越風商機亮眼

2019-09-25 14:14

最老最童趣日曆 網路發燒

2019-09-25 14:13

寶格麗3億元頂級珠寶腕表齊現上海 千萬豪表未開賣就被打包

2019-09-25 14:11

18種機器人一次擁有！Apitor讓孩子在玩樂中培養理科腦

2019-09-25 12:21

《2020老派日曆》經典老報圖像伴你度日！瑩光特殊色印製 可掛可立隨心所欲

2019-09-25 12:20

微風信義櫃位大風吹 3.1 Phillip Lim和PS默默消失 MSGM要來台灣了

2019-09-25 11:56

復古+文創 懷舊商品靠｢溫度｣打敗數位工具

2019-09-25 09:53

2020最想要日曆上線 竟藏著68年前超老派圖像

2019-09-25 09:52

全聯丹麥菠蘿麵包 紅回日本月銷萬個

2019-09-24 23:49

目標現烤麵包王 全聯攜手阪急BAKERY

2019-09-24 23:43

醬烤雙牛vs柚香脆雞！ 麥當勞日式、韓風口味漢堡接力上市

2019-09-24 23:01

甜甜圈咖哩飯、臭豆腐甜甜圈 超狂創意料理藏身台南！

2019-09-24 21:00

寶格麗3億元頂級珠寶腕表齊現上海 神秘貴客搶先打包千萬豪表

2019-09-24 19:28

高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃

2019-09-24 18:15

美妝保養狂降3折起！Yahoo奇摩、momo購物網周年慶開跑

2019-09-24 17:50

泰國食品展「昆蟲及植物蛋白質」成市場新寵

2019-09-24 17:42

2020跨年5大熱門航點票價出爐！這航點比去年省1萬

2019-09-24 17:40

小鬼笑收TISSOT全球首發新表 想揪坤達、歐漢聲戴同款

2019-09-24 15:22

7-11「ibon」5大遊樂園獨家優惠最低5折起

2019-09-24 14:26

秀智穿DIOR淌血心造型　甜笑飛往巴黎時裝周

2019-09-24 14:05

空氣清淨機項鍊 隨時清新

2019-09-24 13:55

「誠品生活日本橋」店景曝光！台式美學席捲東京9/27正式開幕

2019-09-24 13:47

減少酒駕 國發天使基金2000萬投資台灣代駕

2019-09-24 13:35

U值媒／揭發陰謀！為正義犧牲小我？

2019-09-24 12:48

訂製玩上癮…LV搶進電競市場 打造「英雄聯盟」獎盃手提箱

2019-09-24 10:57
看更多

熱門文章

對獎囉！108年7-8月統一發票開獎 千萬特獎號碼「45698621」

2019-09-25 13:32

全台最美南迴公路草埔段年底通車 但這些用路人禁行

2019-09-25 15:22

今天秋高氣爽 吳德榮：明起迎風面多雨

2019-09-25 07:06

100萬倍好運到！花10元買報紙 爽抱回發票千萬獎

2019-09-25 17:28

你違規我檢舉！檢舉達人月入96K

2019-09-25 11:45

台北4大鰻魚飯之一「京都屋」 10月20日熄燈

2019-09-25 18:31

秋冬補助、夜市券後 交部擬再推溫泉優惠「買一送一」

2019-09-25 14:52

爭議22年！淡北道路環評初審通過 雙北仍待協商

2019-09-25 18:33

12星座10月財運：天秤正財運很旺 雙魚理財別好大喜功

2019-09-25 11:25

顏清標牌水餃被嫌難吃？ 老饕推爆「這口味」完勝

2019-09-25 19:37

狗奴、貓奴完全不一樣！3點看出差異化「狗有主人、貓有員工」

2019-09-24 23:01

每日星座運勢／巨蟹提供意見得採納　異性緣不錯喔

2019-09-25 00:00

同志大遊行十月登場 西門町斑馬線成「彩虹地景」

2019-09-25 11:43

係金ㄟ！客庄秋冬旅遊加碼 10月起可領600元電子旅遊券

2019-09-25 16:59

員工有事要請4天特休 老闆娘竟回：太誇張！

2019-09-25 18:59

10月生命靈數運勢分析：不再接收暗示的指令 自己以外的聲音

2019-09-25 09:26

為生男孩婆婆強逼進補 孕婦併發子癲症忍痛墮胎患憂鬱症

2019-09-25 10:24

自來水評比新北最佳、高雄墊底 台水：都符合標準

2019-09-24 23:47

國五銜接蘇花改？ 林佳龍：將啟動可行性評估

2019-09-25 10:01

明天起台灣附近水氣增 提高迎風面降雨機率

2019-09-25 07:29

海鮮控照過來！飯店吃到飽推豪邁手抓海鮮桶 每人780元起

2019-09-25 18:34

【為父心情】鍾國生／孩子的人生勝投

2019-09-25 06:00

來台旅遊沒做功課！ 日男貼出「六大事故」反省錯誤

2019-09-24 22:25

秋冬國旅顯現效益 10月起再加碼溫泉買一送一優惠

2019-09-25 14:57

成大校園出現登革熱病例 學生排隊篩檢

2019-09-25 12:32

吃甜點省荷包！ 15元波堤加價購、抹茶聖代第二杯半價

2019-09-25 16:22

【大叔的中年小事】程耀毅／他媽的方式比較八點檔

2019-09-25 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top