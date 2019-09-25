60年鰻魚料理餐廳「江戶川」 10月5日插旗台中
繼今年4月首度登台後，來自日本的鰻魚料理餐廳「江戶川」，預計將於10月5日正式進駐台中老虎城購物中心，開設台灣2號店。為慶祝開幕，將推出限量的鰻重、鰻丼、鰻魚飯三吃的「半價優惠」，另外還有打卡送鰻魚飯鑰匙圈等系列活動。
江戶川隸屬於日本近鐵集團，自京都創業至今已有60餘年。店內的江戶燒鰻魚，遵從傳統技術，將鰻魚從背部剖開後，不添加任何調味料直接燒烤，再送入蒸鍋以去除多餘油脂，最後再沾醬烤至金黃色，擁有鬆軟細緻的口感。販售有鰻魚飯、鰻重，還有可品嚐多層次口感的鰻魚飯三吃等不同料理，售價自250元起。
即將開幕的江戶川台中老虎城店，共設有44席座位。為慶祝開幕，共舉辦多波的優惠活動。首先於10月5日開幕當天，針對鰻重、鰻丼、鰻魚飯三吃等3款料理，推出限量300份的半價優惠，其他料理全部9折。另外10月6日、7日期間，鰻重、鰻丼、鰻魚飯三吃可享9折優惠。另外在10月8日至10月31日期間，持開幕宣傳單，可享鰻重、鰻丼、鰻魚飯三吃的9折優惠。10月5日至10月13日期間，在台北中山或台中老虎城店消費並打卡，則可獲得限量700枚的迷你鰻魚飯鑰匙扣。另外自10月20日起，店面也會發放折價券，憑券於11月1日至12月31日期間用餐，可享鰻重、鰻丼、鰻魚飯三吃第2份8折的優惠。
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