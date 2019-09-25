黃鑽閃亮、藍寶神秘迷人 蕭邦頂級珠寶、腕表展抵台

2019-09-25 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



跟著瑞士頂級珠寶品牌蕭邦Chopard，來場璀璨閃耀的華麗盛宴吧！蕭邦今年為台灣消費者，帶來最具光芒、奢華十足的黃鑽系列，包括黃鑽腕表、耳環與項鍊，將白鑽與黃鑽交錯運用，使用不同切工的欖尖形、梨形和圓形明亮式切割技法，展現蕭邦精湛的工藝技術。

蕭邦對於寶石要求嚴格，此回Red Carpet系列中，鍾瑶配戴的黃鑽項鍊、耳環，採用符合道德標準的「公平採礦」認證金質，及自責任珠寶委員會（Responsible Jewellery Council，RJC）認證供應商採購的鑽石，代表對珠寶來源的重視。

綻放迷人光芒的黃鑽項鍊，鑲嵌總重40.72克拉的梨形切割黃鑽，盤踞美頸上，襯托出女人的完美氣質，同系列總重2.22克拉的黃鑽耳環，散發出無比貴氣。全場另一矚目焦點，就是單顆5.02克拉圓形切割黃鑽，弧形鑲嵌，圓滿人生。

台灣消費者喜歡藍寶石、紅寶石，顏色帶有神秘、熱情感，蕭邦藍寶石系列，顏色彷彿大海般湛藍，由蕭邦聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele操刀設計，紅地毯系列藍寶石胸針，交錯運用不同顏色的寶石，以16.64克拉蛋白石主石，周遭環繞總重36.03藍寶石，如花朵般綻放出無限氣勢，讓人目不轉睛。

Caroline Scheufele也讓藍寶石、石榴石、紫水晶等多色彩寶石交錯運用，幻化成一朵朵美麗輕靈花卉，兼具古典線條圖案，讓鍾瑶配戴出完美女人味。蕭邦也尋來55.52克拉橢圓形切割坦桑石打造成Temptations系列戒指，充滿神秘中東風格。

另一紅寶石系列，象徵熱情如火，紅寶石手鍊同樣運用18K公平採礦認證白金，鑲嵌總重42.95克拉橢圓形切割紅寶石和5.99克拉鑽石，呈現出華麗高雅的貴氣。