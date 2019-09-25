哩程達人這樣玩 善用「亞洲萬里通」兼顧吃喝玩樂

2019-09-25 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



經濟不景氣，收入有限的小資族想開源節流，善用理財工具是關鍵。「亞洲萬里通」歡慶20歲生日，今日活動找來資深哩程玩家James分享，教大家聰明利用信用卡，吃喝玩樂不打折兼顧哩程累積，可謂一石二鳥。

據聯合信用卡處理中心統計，全台飲食刷卡量前3名城市，依序為「台北市」、「新北市」及「台中市」。其中單筆餐飲刷卡金額，台中「南屯區」、「西區」奪冠，均消約台幣2400元，超越台北「中山區」1891元。整體來說，「亞洲萬里通」會員截至今年8月，平均單筆交易里數為85里數，約等於2550元，單筆消費較前一年成長21%，超越全台餐飲均消。

James說，自己最早從玩點數、現金回饋開始，到今天的哩程獎勵，喜歡旅遊的朋友可選擇「哩程」獎勵計劃，為最佳省錢秘笈。在日常生活中，建議將家庭或個人開銷，集中消費於哩程信用卡，每年消費20萬台幣就有機會賺進10000「亞洲萬里通」里數，等同單趟日韓經濟艙機票。

針對喜愛信用卡玩家，James提醒，善用「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」、「台新國泰航空聯名卡」享加碼回饋，國內最低15元1里，國外最低5元累積1里，平日搭配「亞洲萬里通」零售、餐飲、旅遊等商家消費，記得把握「亞洲萬里通」每月促銷活動，賺到20000里數不是夢。

看好交通商機，亞洲萬里通4月起攜手台灣大車隊合作，開放全球近40個國家及地區「亞洲萬里通」會員，可透過台灣大車隊APP綁定累積里數，使用會員包括北美、瑞士、西班牙、紐澳、以色列及南非等國，吸引力十足。

亞洲萬里通日前宣布，聯手旅遊預定平台KLOOK（客路）合作，串連強大旅遊集哩供應鏈，無論是國內外特色旅宿、訂行程或奢華旅遊，累積里數從現在開始。「亞洲萬里通」與國內百逾間餐廳合作，從日式鍋物、丼飯、燒烤、亞洲50大酒吧及米其林餐廳皆適用，較去年台灣會員餐飲集哩的交易筆次成長逾100%，成效卓越。