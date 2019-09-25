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100萬倍好運到！花10元買報紙 爽抱回發票千萬獎

秋冬買一波！H&M攜手迪士尼「奇奇與蒂蒂」推聯名系列

2019-09-25 19:23聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

時序逐漸進入秋冬，平價時尚品牌也紛紛推出聯名新品，H&M 攜手鬼靈精怪著稱的迪士尼人物「奇奇與蒂蒂」，打造一系列趣味女裝；Pull&Bear則推出Netflix收視紀錄的影集「怪奇物語」聯名第三彈，也有豐富的秋冬新款。

談到經典的迪士尼卡通人物你會想到誰？瑞典平價服飾H&M今年秋冬與「CHIP‘N’ DALE」合作推出時尚女裝系列，採用充滿秋天氣息的杏色系，注入湖水藍及酒紅色，再搭配結合奇奇與蒂蒂的趣味印花圖案、條紋及格紋等設計元素，不論是短袖T恤、 寬版上衣或連帽休閒服，都可見到花栗鼠兄弟的蹤影。

Pull&Bear則是延續「怪奇物語」聯名系列，推出更豐富的秋冬款式，除了演員角色的唱名T恤、神力女主角Eleven的圖騰上衣，這次也加入新款街頭復古必備男女運動衫。最特別的是首度推出的外套系列，使用百搭軍綠與黑色，搭配Stranger Things的刺繡，創造如同影集畫面浮現的Logo效果。

至於老字號的平價服飾bossini自2016年也開始與不同的香港和韓國品牌合作，今年找來韓國和香港設計團隊創立的原創卡通「LYCHEE & FRIENDS」，以可愛有趣的荔枝熊與朋友們，推出設計俐落、超萌的全系列童裝，聯名系列將於10月3日在全台門市及官網正式販售。

H&M今年秋冬與「CHIP‘N’ DALE」合作推出時尚女裝系列。圖／H&M提供
H&M今年秋冬與「CHIP‘N’ DALE」合作推出時尚女裝系列。圖／H&M提供
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bossini與原創卡通「LYCHEE & FRIENDS」推出聯名童裝。圖／b...
bossini與原創卡通「LYCHEE & FRIENDS」推出聯名童裝。圖／bossini提供
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H&M亞洲時尚奇奇與蒂蒂合作系列，售價399元。圖／H&M提供
H&M亞洲時尚奇奇與蒂蒂合作系列，售價399元。圖／H&M提供
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Pull&Bear推出影集「怪奇物語」聯名第三彈。圖／Pull&Bear提供
Pull&Bear推出影集「怪奇物語」聯名第三彈。圖／Pull&Bear提供
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