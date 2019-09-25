秋冬買一波！H&M攜手迪士尼「奇奇與蒂蒂」推聯名系列

2019-09-25 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



時序逐漸進入秋冬，平價時尚品牌也紛紛推出聯名新品，H&M 攜手鬼靈精怪著稱的迪士尼人物「奇奇與蒂蒂」，打造一系列趣味女裝；Pull&Bear則推出Netflix收視紀錄的影集「怪奇物語」聯名第三彈，也有豐富的秋冬新款。

談到經典的迪士尼卡通人物你會想到誰？瑞典平價服飾H&M今年秋冬與「CHIP‘N’ DALE」合作推出時尚女裝系列，採用充滿秋天氣息的杏色系，注入湖水藍及酒紅色，再搭配結合奇奇與蒂蒂的趣味印花圖案、條紋及格紋等設計元素，不論是短袖T恤、 寬版上衣或連帽休閒服，都可見到花栗鼠兄弟的蹤影。

Pull&Bear則是延續「怪奇物語」聯名系列，推出更豐富的秋冬款式，除了演員角色的唱名T恤、神力女主角Eleven的圖騰上衣，這次也加入新款街頭復古必備男女運動衫。最特別的是首度推出的外套系列，使用百搭軍綠與黑色，搭配Stranger Things的刺繡，創造如同影集畫面浮現的Logo效果。