拉茶半價！金爸爸進駐「台中秀泰文心」 海南炸雞飯、燜雞肉全新登場

2019-09-25 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



來自吉隆坡的馬來西亞餐廳「金爸爸」，將於9月22日正式進駐秀泰生活台中文心店，開設在台第5間分店。店內不僅供應有海南炸雞飯、海南雞飯+燜雞肉等多款新品，為慶祝新店開幕，全台金爸爸也同步推出優惠活動，只要50元就能加購價值90元起的拉茶飲品，還會加贈紅鶴充氣杯墊。

創業於2005年的金爸爸，目前在馬國已有70餘間分店，澳洲、美國、新加坡等地亦有海外分店，供應有椰漿飯、咖哩叻沙等一系列馬國料理。2015年金爸爸首次登台，除了創始店已經轉型之外，目前在台北、台中均有分店。即將開幕的秀泰文心店，為繼台中三井店後的第二間台中門市。

金爸爸秀泰文心店採Express的經營形態，將菜單精簡至約80道料理，更符合賣場快速的節奏。店內約有40坪的空間，現提供44席座位。本次新推出的「海南雞飯+燜雞肉」，取雞腿排搭配特調醬汁、薑片、香菇燜煮，並搭配充滿雞油香氣的香米飯，每份260元。

「海南炸雞飯」則是以油炸取代傳統的水煮做法，增添了皮酥肉香的口感，每份280元。其他還有牛肉炒粿條、薑黃炒高麗菜、結合牛、雞肉串的沙爹拼盤，售價200元起。另外以海南麵包為主體的「爸爸海南多士+花生醬與原味雞絲」、「爸爸海南多士+參峇醬與辣味雞絲」，也都是甜鹹滋味交錯的新品點心，還可做成外帶餐盒以利看電影的民眾食用。另有鳳梨荔枝、黃瓜荔枝、柳橙荔枝等新飲品可供選擇。