「肯爺」好友聯名操刀 秋冬潮鞋向傳奇球星「J博士」致敬！

2019-09-25 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



潮鞋大玩跨界，創意也有如天馬行空般，找來不同領域的人氣明星相互加乘！Reebok宣布攜手LINE FRIENDS設計的BT21，共同打造Reebok x BT21 InstaPump Fury聯名系列鞋款；而Converse則力邀「肯爺」的好友兼髮型師推出向傳奇球星致敬的復古鞋款。

為滿足千禧世代百變的穿搭造型需求，潮鞋與品牌的跨界合作屢見不鮮，InstaPump Fury鞋款作為Reebok的經典代表作，25年前首次問世時即掀起一股追捧熱潮，後來，也多次與不同藝術家和時尚人士聯名合作。

這次，Reebok和全球知名的卡通形象BT21聯名，一共推出7款主題配色，分别對應BT21中的TATA、KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY和COOKY，除了顏色呼應，鞋後跟處也點綴了與鞋身主體配色對應的卡通人物形象，全新聯名鞋款也將於9月28日在Reebok 摩曼頓敦南形象概念店首賣。