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「肯爺」好友聯名操刀 秋冬潮鞋向傳奇球星「J博士」致敬！

2019-09-25 18:39聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

潮鞋大玩跨界，創意也有如天馬行空般，找來不同領域的人氣明星相互加乘！Reebok宣布攜手LINE FRIENDS設計的BT21，共同打造Reebok x BT21 InstaPump Fury聯名系列鞋款；而Converse則力邀「肯爺」的好友兼髮型師推出向傳奇球星致敬的復古鞋款。

為滿足千禧世代百變的穿搭造型需求，潮鞋與品牌的跨界合作屢見不鮮，InstaPump Fury鞋款作為Reebok的經典代表作，25年前首次問世時即掀起一股追捧熱潮，後來，也多次與不同藝術家和時尚人士聯名合作。

這次，Reebok和全球知名的卡通形象BT21聯名，一共推出7款主題配色，分别對應BT21中的TATA、KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY和COOKY，除了顏色呼應，鞋後跟處也點綴了與鞋身主體配色對應的卡通人物形象，全新聯名鞋款也將於9月28日在Reebok 摩曼頓敦南形象概念店首賣。

而作為饒舌歌手兼潮流達人肯爺(Kanye West)好友及髮型師的 Ibn Jasper，近日與 Converse合作推出聯名鞋款，他以兒時籃球記憶中的經典鞋款「Pro Leather」來創作，並向傳奇球星「J博士」致敬，鞋款選用白色為主色調，側面的拉鍊設計則增添了現代感，羅馬數字MCMLXXVI壓花代表著1976，也是Pro Leather首次亮相的年份，MCMLXXVXIV則是紀念1984年「J博士」在對上湖人隊的比賽中上演了歷史經典的「世紀拉杆」英姿。

Converse x IBN JASPER Pro Leather，售價3,88...
Converse x IBN JASPER Pro Leather，售價3,880元。圖／Converse提供
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肯爺好友及髮型師的 Ibn Jasper與 Converse合作推出聯名鞋款。圖...
肯爺好友及髮型師的 Ibn Jasper與 Converse合作推出聯名鞋款。圖／Converse提供
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Reebok x BT21 InstaPump Fury聯名系列鞋款。圖／Ree...
Reebok x BT21 InstaPump Fury聯名系列鞋款。圖／Reebok 提供
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Converse x IBN JASPER Pro Leather，售價3,88...
Converse x IBN JASPER Pro Leather，售價3,880元。圖／Converse提供
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