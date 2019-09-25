屈臣氏「生活大玩家＋」 集點萌翻你的心

2019-09-25 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



療癒感的居家小物讓生活空間更有特色，瞄準戀家族的喜好，屈臣氏9月26日至12月4日舉辦「生活大玩家＋」集點活動，請來萌系教主Hello Kitty、繪本界巨星「好餓的毛毛蟲」聯手．首波推出5款童趣可愛的玩心系居家小物，包括烤爐、造型杯、便當組都相當實用；9月26日至9月29日於西門町6號出口前廣場設置可愛爆棚的屈臣氏「生活大玩家＋」繪本拍照裝置，讓大家化身繪本主角．與Hello Kitty、好餓的毛毛蟲一同入鏡，拍照打卡即可兌換精美小禮。

屈臣氏Hello Kitty X 好餓的毛毛蟲「生活大玩家＋」集點9月26日至12月4日消費滿200元可獲得1點，集滿5點或8點即可加價換購一款集點商品，9月26日至10月23日期間限定的「新想法造型杯」共有牛奶壺、羊奶瓶、養樂多瓶等3款可愛造型，搭配矽膠防漏杯蓋，集5點＋99元可換購一款；「百變貼心烤爐」採用煎鍋、烤盤2合1設計與自動斷電安全裝置，底部有大容量抽屜式集油盤，還附上美味食譜，集8點＋999元可換購。

首波集點商品還有「大肚量保溫壺」，集8點＋199元或45點免費換；「美味暖胃便當組」包含保溫袋、便當盒、餐具，保溫袋可斜背或手提，集8點＋399元或50點免費換；繪本造型的「知性抱枕毯」打開是靠枕、合起來是抱枕，還可從書頁中抽出法蘭絨小毛毯，集8點＋699元或70點免費換。

同時屈臣氏也將獨家陸續推出Hello Kitty X 好餓的毛毛蟲聯名商品，包括袖珍面紙、柔濕巾、小毛巾、手提化妝包、面紙盒、雙面毯等。