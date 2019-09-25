親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
自來水水質評鑑
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國安會報告示警 中國年底前恐再斷我1到2個邦交國

100萬倍好運到！花10元買報紙 爽抱回發票千萬獎

海鮮控照過來！飯店吃到飽推豪邁手抓海鮮桶 每人780元起

2019-09-25 18:34聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

想要吃到不一樣的義大利料理，美麗信花園酒店雨林餐廳推出義大利海鮮美食節，現場提供現煮豪邁手抓海鮮桶，每人最低780元起。慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳從10月1日起推出義大利宮廷全鴨盛宴，每套1,980元起，AMAZZING CLUB會員第二套再享75折優惠。

美麗信花園酒店一樓雨林餐廳10月5日到11月30日間推出「義桶天下˙義大利海鮮美食節」活動，主廚策畫澎派手抓海鮮桶現煮區，裡面有鮮甜白蝦、紐西蘭淡菜、澎湖鮮味小管等海鮮，再搭配主廚特製醬料，可盡情大口品嘗海鮮。此外，雨林餐廳推出羅馬式牛肚及香蒜麵包、盧卡尼亞風味起司塔、香烤海鱸魚襯煙花女醬汁、阿里恰烤豬肉捲等義大利饗宴，讓饕客盡情吃到飽。

美麗信花園酒店表示，此次推出的義大利海鮮美食節活動，平日午間780元起、晚間880元起，假日午晚間則是每人980元起，若是現場加價499元，還可以吃到波士頓活龍蝦或斯里蘭卡大沙公。

慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳從10月1日到12月23日推出義大利宮廷全鴨盛宴，主廚以秋冬最適合品嘗的鴨肉發想，選擇油脂豐富、肉質細嫩的宜蘭豪野鴨，油脂豐富、肉質細嫩的宜蘭豪野鴨，油脂豐富、肉質細嫩的宜蘭豪野鴨，特別適合女性溫補。

套餐有青蘋果鴨腿沙拉佐杏仁檸檬汁、香煎鴨肝佐覆盆子醬、鴨肉蔬菜澄清湯配煙燻半熟鴨蛋，以及義大利式手工菠菜麵卷佐白松露油、低溫慢煎鴨胸佐瑪莎拉醬配芝麻葉等，另有8盎司的碳烤美國安格斯肋眼牛排佐炙燒焦糖鳳梨小牛胸腺，提供饕客選擇。

慕軒飯店表示，義大利宮廷全鴨盛宴晚間套餐每套1,980元起，若是AMAZZING CLUB會員第二套再享75折優惠。

慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳從10月1日到12月23日推出義大利宮廷全鴨盛宴...
慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳從10月1日到12月23日推出義大利宮廷全鴨盛宴。圖／慕軒飯店提供
分享
美麗信花園酒店一樓雨林餐廳推出的澎派手抓海鮮桶，讓海鮮控可以盡情品嘗海鮮料理。圖...
美麗信花園酒店一樓雨林餐廳推出的澎派手抓海鮮桶，讓海鮮控可以盡情品嘗海鮮料理。圖／美麗信花園酒店提供
分享

義大利海鮮

相關新聞

台北4大鰻魚飯之一「京都屋」 10月20日熄燈

2019-09-25 18:31

孫芸芸逞「胸」鬥狠真是太驚人 和陳庭妮都炫COACH新包

2019-09-25 18:34

亞洲首間「IKEA快閃旅店」開幕 9種房型最熱門的就是這一款

2019-09-25 17:53

創先例 世新與媒體集團合作 每年釋30職缺薪44K

2019-09-25 19:28

秋冬買一波！H&M攜手迪士尼「奇奇與蒂蒂」推聯名系列

2019-09-25 19:23

拉茶半價！金爸爸進駐「台中秀泰文心」　海南炸雞飯、燜雞肉全新登場

2019-09-25 19:21

鍾瑶戴近億蕭邦黃鑽超貴氣 喊話高貴珠寶「等人送！」

2019-09-25 17:42

LA NEW體驗式旗艦店 量腳、選鞋到皮革手作一站滿足

2019-09-25 17:23

巴黎時裝周／張鈞甯難得火辣 聖羅蘭以經典塑造強悍女力

2019-09-25 17:15

巴黎時裝周／秀智美得超空靈 和賈靜雯同場DIOR大秀

2019-09-25 16:51

桃園周年慶大戰十月對決 新光三越用「吃」集客、大江強攻「會員」回饋

2019-09-25 16:34

吃甜點省荷包！ 15元波堤加價購、抹茶聖代第二杯半價

2019-09-25 16:22

純正法國餐廳 台灣只剩這一家

2019-09-25 14:30

日本環球影城酒店新開幕

2019-09-25 14:17

日本新踩點 吃麵包逛超市

2019-09-25 14:16

無法取代的溫度 老物穿越風商機亮眼

2019-09-25 14:14

最老最童趣日曆 網路發燒

2019-09-25 14:13

寶格麗3億元頂級珠寶腕表齊現上海 千萬豪表未開賣就被打包

2019-09-25 14:11

18種機器人一次擁有！Apitor讓孩子在玩樂中培養理科腦

2019-09-25 12:21

《2020老派日曆》經典老報圖像伴你度日！瑩光特殊色印製 可掛可立隨心所欲

2019-09-25 12:20

微風信義櫃位大風吹 3.1 Phillip Lim和PS默默消失 MSGM要來台灣了

2019-09-25 11:56

復古+文創 懷舊商品靠｢溫度｣打敗數位工具

2019-09-25 09:53

2020最想要日曆上線 竟藏著68年前超老派圖像

2019-09-25 09:52

全聯丹麥菠蘿麵包 紅回日本月銷萬個

2019-09-24 23:49

目標現烤麵包王 全聯攜手阪急BAKERY

2019-09-24 23:43

醬烤雙牛vs柚香脆雞！ 麥當勞日式、韓風口味漢堡接力上市

2019-09-24 23:01

甜甜圈咖哩飯、臭豆腐甜甜圈 超狂創意料理藏身台南！

2019-09-24 21:00

寶格麗3億元頂級珠寶腕表齊現上海 神秘貴客搶先打包千萬豪表

2019-09-24 19:28

高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃

2019-09-24 18:15

美妝保養狂降3折起！Yahoo奇摩、momo購物網周年慶開跑

2019-09-24 17:50

泰國食品展「昆蟲及植物蛋白質」成市場新寵

2019-09-24 17:42

2020跨年5大熱門航點票價出爐！這航點比去年省1萬

2019-09-24 17:40

小鬼笑收TISSOT全球首發新表 想揪坤達、歐漢聲戴同款

2019-09-24 15:22

7-11「ibon」5大遊樂園獨家優惠最低5折起

2019-09-24 14:26

秀智穿DIOR淌血心造型　甜笑飛往巴黎時裝周

2019-09-24 14:05

空氣清淨機項鍊 隨時清新

2019-09-24 13:55

「誠品生活日本橋」店景曝光！台式美學席捲東京9/27正式開幕

2019-09-24 13:47

減少酒駕 國發天使基金2000萬投資台灣代駕

2019-09-24 13:35

U值媒／揭發陰謀！為正義犧牲小我？

2019-09-24 12:48
看更多

熱門文章

對獎囉！108年7-8月統一發票開獎 千萬特獎號碼「45698621」

2019-09-25 13:32

全台最美南迴公路草埔段年底通車 但這些用路人禁行

2019-09-25 15:22

今天秋高氣爽 吳德榮：明起迎風面多雨

2019-09-25 07:06

超感動！她撲空好市多超夯飲品 竟獲路人「神支援」

2019-09-24 20:51

你違規我檢舉！檢舉達人月入96K

2019-09-25 11:45

因為自卑感作祟 這3種個性的女人都覺得自己「命好苦」

2019-09-24 20:49

100萬倍好運到！花10元買報紙 爽抱回發票千萬獎

2019-09-25 17:28

秋冬補助、夜市券後 交部擬再推溫泉優惠「買一送一」

2019-09-25 14:52

Uber支持轉型方案但盼增時間 交部：不再給緩衝期

2019-09-24 19:55

女嗆男友一個月3、4萬能養一個家？ 網友提三情境分析

2019-09-24 20:27

12星座10月財運：天秤正財運很旺 雙魚理財別好大喜功

2019-09-25 11:25

狗奴、貓奴完全不一樣！3點看出差異化「狗有主人、貓有員工」

2019-09-24 23:01

每日星座運勢／巨蟹提供意見得採納　異性緣不錯喔

2019-09-25 00:00

來台旅遊沒做功課！ 日男貼出「六大事故」反省錯誤

2019-09-24 22:25

同志大遊行十月登場 西門町斑馬線成「彩虹地景」

2019-09-25 11:43

自來水評比新北最佳、高雄墊底 台水：都符合標準

2019-09-24 23:47

明天起台灣附近水氣增 提高迎風面降雨機率

2019-09-25 07:29

甜甜圈咖哩飯、臭豆腐甜甜圈 超狂創意料理藏身台南！

2019-09-24 21:00

10月生命靈數運勢分析：不再接收暗示的指令 自己以外的聲音

2019-09-25 09:26

為生男孩婆婆強逼進補 孕婦併發子癲症忍痛墮胎患憂鬱症

2019-09-25 10:24

台北4大鰻魚飯之一「京都屋」 10月20日熄燈

2019-09-25 18:31

【為父心情】鍾國生／孩子的人生勝投

2019-09-25 06:00

國五銜接蘇花改？ 林佳龍：將啟動可行性評估

2019-09-25 10:01

【大叔的中年小事】程耀毅／他媽的方式比較八點檔

2019-09-25 06:00

成大校園出現登革熱病例 學生排隊篩檢

2019-09-25 12:32

秋冬國旅顯現效益 10月起再加碼溫泉買一送一優惠

2019-09-25 14:57

微風信義櫃位大風吹 3.1 Phillip Lim和PS默默消失 MSGM要來台灣了

2019-09-25 11:56

台鐵國慶票開搶狂銷35萬張 長途尖峰段自強售完

2019-09-25 10:42

吃甜點省荷包！ 15元波堤加價購、抹茶聖代第二杯半價

2019-09-25 16:22

爭議22年！淡北道路環評初審通過 雙北仍待協商

2019-09-25 18:33

高雄水質全台最差？ 台水水質處長：民眾可安心飲用

2019-09-24 21:58

八成五充電線用PVC 恐汙染環境甚至致癌

2019-09-25 11:11

首波合格胃藥名單公布 食藥署：三階段藥品製程檢測

2019-09-25 12:13

圓耳被認出！水溝2隻小石虎 獲救進動防所

2019-09-24 23:26

擺脫蚊子館 故宮南院參觀人數今年上看90萬

2019-09-25 10:10

千萬富翁不是夢！統一發票7、8月開獎結果出爐

2019-09-25 16:55

一碗下肚鈉攝取量就快破表！這幾種平民美食都上榜

2019-09-25 15:51

純正法國餐廳 台灣只剩這一家

2019-09-25 14:30

有其父必有其子 動物也不例外

2019-09-25 11:45

係金ㄟ！客庄秋冬旅遊加碼 10月起可領600元電子旅遊券

2019-09-25 16:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top