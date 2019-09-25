海鮮控照過來！飯店吃到飽推豪邁手抓海鮮桶 每人780元起

2019-09-25 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



想要吃到不一樣的義大利料理，美麗信花園酒店雨林餐廳推出義大利海鮮美食節，現場提供現煮豪邁手抓海鮮桶，每人最低780元起。慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳從10月1日起推出義大利宮廷全鴨盛宴，每套1,980元起，AMAZZING CLUB會員第二套再享75折優惠。

美麗信花園酒店一樓雨林餐廳10月5日到11月30日間推出「義桶天下˙義大利海鮮美食節」活動，主廚策畫澎派手抓海鮮桶現煮區，裡面有鮮甜白蝦、紐西蘭淡菜、澎湖鮮味小管等海鮮，再搭配主廚特製醬料，可盡情大口品嘗海鮮。此外，雨林餐廳推出羅馬式牛肚及香蒜麵包、盧卡尼亞風味起司塔、香烤海鱸魚襯煙花女醬汁、阿里恰烤豬肉捲等義大利饗宴，讓饕客盡情吃到飽。

美麗信花園酒店表示，此次推出的義大利海鮮美食節活動，平日午間780元起、晚間880元起，假日午晚間則是每人980元起，若是現場加價499元，還可以吃到波士頓活龍蝦或斯里蘭卡大沙公。

慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳從10月1日到12月23日推出義大利宮廷全鴨盛宴，主廚以秋冬最適合品嘗的鴨肉發想，選擇油脂豐富、肉質細嫩的宜蘭豪野鴨，油脂豐富、肉質細嫩的宜蘭豪野鴨，油脂豐富、肉質細嫩的宜蘭豪野鴨，特別適合女性溫補。

套餐有青蘋果鴨腿沙拉佐杏仁檸檬汁、香煎鴨肝佐覆盆子醬、鴨肉蔬菜澄清湯配煙燻半熟鴨蛋，以及義大利式手工菠菜麵卷佐白松露油、低溫慢煎鴨胸佐瑪莎拉醬配芝麻葉等，另有8盎司的碳烤美國安格斯肋眼牛排佐炙燒焦糖鳳梨小牛胸腺，提供饕客選擇。