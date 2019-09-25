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100萬倍好運到！花10元買報紙 爽抱回發票千萬獎

亞洲首間「IKEA快閃旅店」開幕 9種房型最熱門的就是這一款

2019-09-25 17:53聯合報 記者陳立儀╱即時報導

繼百元商店之後，IKEA在台北打造亞洲第一間IKEA pop－up hotel快閃旅店，9月25日至11月30日登場，共推出9種房型，其中「風格男」、「新手爸媽」房型分別由黃子佼、魏如萱打造。IKEA pop－up hotel快閃旅店9月9日開放首波報名之後，短短9天就吸引超過35,000人報名，其中最受歡迎的房型是「新婚夫妻」，其次為「一家大小」與「風格女」，第二波將於10月1日起開放網路報名，只要有創意又獨特的入住理由，就有機會免費入住。

一夜好眠是開始美好生活的關鍵，尤其臥室布置更攸關生活品質，因此IKEA特別打造pop－up hotel快閃旅店，因應不同生活型態設計9種房型，2樓為展示空間，即使報名入住未入選的消費者也可在活動期間內上午11點至晚上8點免費參觀，每間房內均有選用家具家飾的清單可供參考；3樓則為入住區，開放宜家卡卡友免費申請入住。特別的是，為了讓旅客睡得安穩，在check－in時可以先挑選不同軟硬的枕頭，共有3款大人、2款小孩枕頭可選。

擔任好空間策展人的黃子佼，在2樓「風格男」展示房提供了相當多的個人用品與收藏品，包括黑膠唱片、衣服、公仔玩具、孟耿如的複製畫等，他特別選用大量的收納櫃、擴大空間視覺感的透明感物件、大紅色系轉角沙發床與香氛蠟燭，在工業風中融入鮮明色彩。黃子佼說「臥房就像是每個人的療癒堡壘，能夠睡在自己的興趣裡感覺很棒，大家來逛的時候別忘了打開每個櫃子看看，裡面都有我藏的小心機」。

很多爸媽在房間布置上會以小孩為主，但剛晉升新手媽媽的魏如萱認為爸媽的喜好和舒適也很重要，因此她打造的「新手爸媽」房以簡單、舒適、自在為主軸，有嬰兒床、尿布更換台、摺疊地墊打造實用的育兒空間，她特別推薦涼感枕頭，有著單椅與立燈的舒適小角落也是魏如萱特別選的，除了放鬆休閒，也是半夜餵奶的好空間。

IKEA pop－up hotel快閃旅店中最熱門的「新婚夫妻」房也是坪數最大的房間，共有9坪，選用自然材質與色系的家具家飾，整面開放式的收納層架搭配門簾，兼具收納功能與美觀性；「一家大小」的房內規畫了孩子的遊戲空間，包括兒童的桌椅、玩具小廚房與收納櫃，另有大人雙人床及專為成長中孩子設計的延伸床；「風格女」房採用柔和裸色系，選用IKEA與英國設計師Tom Dixon合作設計的床組，還有能放鬆伸展的瑜珈角落與大面鏡子；「新鮮人」可讓4人入住，類似宿舍的設計有共同聚會空間與上下舖的獨處小空間；「同性伴侶」房採用兩張併在一起的單人床，在床邊的角落則可依不同生活習慣展現個人風格；「收藏家」房在牆上利用掛鉤、收納組合、展示架提供充足的收藏空間；「寵物飼主」房雖然受限於飯店規定無法真正帶寵物入住，但設計上運用了好清洗、耐抓的家具家飾，床頭櫃特別設置了貓抓板及躲藏休息空間，上方靠近天花板用IKEA畫框壁架搭了貓走道。

在申請入住IKEA pop－up hotel快閃旅店的報名者中也有不少創意，例如有子女替爸媽申請「新婚夫妻」房，想讓他們重溫浪漫；有女友替男友申請「風格男」房，因為覺得男友品味沒有Style；還有男友替女友報名，因為女友太想住，說萬一沒申請成功可能會分手。

此外，IKEA pop－up hotel快閃旅店開幕期間，參觀或入住的消費者可在走廊上拿到房卡優惠券，宜家卡卡友在IKEA消費滿300元即可免費兌換GURLI抱枕套，單筆消費買床墊或床框滿5,000元可免費兌換INGABRITTA萬用毯一條，贈品數量有限送完為止。IKEA pop－up hotel地址：台北市民生東路一段28號。

IKEA pop－up hotel快閃旅店「新鮮人」房可容納4人，採用類似宿舍的...
IKEA pop－up hotel快閃旅店「新鮮人」房可容納4人，採用類似宿舍的設計。圖／IKEA提供
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IKEA pop－up hotel快閃旅店開幕，（左起）魏如萱、IKEA北亞區副總經理Hugo Asplund、IKEA北亞區總經理Adrian Worth、黃子佼分享開始美好生活的空間布置秘訣。圖／IKEA提供
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IKEA pop－up hotel快閃旅店開幕，「新婚夫妻」房是最熱門的房型。圖／IKEA提供
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IKEA pop－up hotel快閃旅店「風格女」房也是熱門房型之一。圖／IKEA提供
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亞洲第一間IKEA pop－up hotel快閃旅店9月25日至11月30日登場...
亞洲第一間IKEA pop－up hotel快閃旅店9月25日至11月30日登場，check－in時可以先挑選不同軟硬的枕頭。圖／IKEA提供
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IKEA pop－up hotel快閃旅店「風格男」房型由黃子佼打造。圖／IKEA提供
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亞洲第一間IKEA pop－up hotel快閃旅店9月25日至11月30日登場...
亞洲第一間IKEA pop－up hotel快閃旅店9月25日至11月30日登場。圖／IKEA提供
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