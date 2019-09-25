巴黎時裝周／張鈞甯難得火辣 聖羅蘭以經典塑造強悍女力

2019-09-25 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



Saint Laurent於巴黎時裝周發表2020夏季系列，台灣女星張鈞甯受邀出席看秀，特別以一身品牌今年冬季天鵝絨水鑽腰側鏤空洋裝現身，展現難得一件的火辣性感風。

本次Saint Laurent設計總監Anthony Vaccarello選擇了大玩介於陽剛與女性化之間的西裝訂製剪裁，藉此發揚品牌別具特色又很有代表性的左岸 （Rive Gauche）精神，標誌性的煙裝Le Smoking以多種不同的搭配法呈現，主打短褲的造型也格外率性有型。外套、大衣俐落硬挺的整體線條描繪出強悍有力的女性姿態，帶有七○年代風格的垂墜蓬袖洋裝加上拋光金色刺繡、或是以透膚輕紗打造，則顯得奢華典雅，那些圖騰與剪裁不禁讓人也聯想起Yves Saint Laurent在1977年推出的Russian Collection，再次增強現代Saint Laurent聖羅蘭女性與品牌過去經典代表作的連結。