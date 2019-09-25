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「不要再來勾勾纏」 郭台銘：絕不接受國民黨慰留

巴黎時裝周／秀智美得超空靈 和賈靜雯同場DIOR大秀

2019-09-25 16:51聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

向來以哲學思考、人權主張融入服裝的DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri，在2020春夏女裝發表中，仍然以伍爾芙「思考是必要的，我們必須思考」作為引子，而迪奧先生的妹妹凱瑟琳迪奧（Catherine Dior）一張被繁花圍繞的照片，也成為她設計春夏系列的靈感。

凱瑟琳迪奧是品牌發展史的謬思女神，她即是迪奧小姐（Miss Dior），不僅是人們對她的尊稱，也是品牌首支香水Miss Dior的由來。園藝家，則是凱瑟琳迪奧的日常，家族宅邸的花園由她照料，四季更迭的花卉、蝴蝶、標本、光影、酒椰葉等自然景物，也成為Maria Grazia Chiuri設計刺繡圖案的靈感，發表秀場更以活生生的樹林，標記為未來而栽植的樹#PlantingForTheFuture，令人感受枝繁葉茂的美好。

植物保育意謂著什麼？身處在以男性主導的世代，是否可能建立關係的平衡？以上都是Maria Grazia Chiuri意識到身為品牌創意總監所肩負的社會責任，因此秀場造景與Coloco合作，建立多樣性花園（Inclusive Garden），作為廣納各物種、和諧生存的象徵，Coloco是致力以園藝藝術提升城市前瞻性的工作室，這次在巴黎隆尚馬場內的所有樹木，也都將移植它處延續生命，意喻著每個人都可以為環境保育出力。

諸多反思，也成為服裝上的特色，例如二十世紀初瑞士渥瑞塔山（Monte Verità）的成立，是充滿前瞻思維的社區，也是藝術家靈感的源泉，轉變為時裝系列上由黃到紅的洋裝；藤編帽崇尚自然，屬於園丁的粗獷則表現在藍色襯衫之上，麻織裙的圖樣像是覆蓋了枯樹葉與乾燥花，各式條紋、格紋的交錯運用，則是DIOR的經典手法，而短褲、外套以布片層層疊疊的剪裁，象徵了茂盛樹葉的原始林，有著彼得潘的奇幻趣味。

崇尚自然的藤編帽、花葉形貌編織裙，都呼應了花園的意象。圖／DIOR提供
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Chiara Ferragni以星座刺繡鏤空洋裝展現微性感。圖／DIOR提供
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賈靜雯是DIOR 2020春夏大秀嘉賓。圖／DIOR提供
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秀智出席DIOR大秀美得相當空靈。圖／DIOR提供
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多樣性花園是DIOR在巴黎隆尚馬場打造的發表場地。圖／DIOR提供
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卡莉克勞斯將一身裙裝穿出恰如其分的美。圖／DIOR提供
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格紋與條紋的搭配，仍是DIOR的經典單品。圖／DIOR提供
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漸層色寬鬆連身褲呼應了瑞士渥瑞塔山的烏托邦精神。圖／DIOR提供
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墨綠色布片或羽毛的層層疊疊剪裁，有著濃厚的森林氣息。圖／DIOR提供
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珍妮佛勞倫斯一身黑，穿出個性美。圖／DIOR提供
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秀智與創意總監Maria Grazia Chiuri合影。圖／DIOR提供
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賈靜雯是DIOR 2020春夏大秀嘉賓。圖／DIOR提供
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Angelababy出席DIOR 2020春夏大秀。圖／DIOR提供
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