巴黎時裝周／秀智美得超空靈 和賈靜雯同場DIOR大秀

2019-09-25 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



向來以哲學思考、人權主張融入服裝的DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri，在2020春夏女裝發表中，仍然以伍爾芙「思考是必要的，我們必須思考」作為引子，而迪奧先生的妹妹凱瑟琳迪奧（Catherine Dior）一張被繁花圍繞的照片，也成為她設計春夏系列的靈感。

凱瑟琳迪奧是品牌發展史的謬思女神，她即是迪奧小姐（Miss Dior），不僅是人們對她的尊稱，也是品牌首支香水Miss Dior的由來。園藝家，則是凱瑟琳迪奧的日常，家族宅邸的花園由她照料，四季更迭的花卉、蝴蝶、標本、光影、酒椰葉等自然景物，也成為Maria Grazia Chiuri設計刺繡圖案的靈感，發表秀場更以活生生的樹林，標記為未來而栽植的樹#PlantingForTheFuture，令人感受枝繁葉茂的美好。

植物保育意謂著什麼？身處在以男性主導的世代，是否可能建立關係的平衡？以上都是Maria Grazia Chiuri意識到身為品牌創意總監所肩負的社會責任，因此秀場造景與Coloco合作，建立多樣性花園（Inclusive Garden），作為廣納各物種、和諧生存的象徵，Coloco是致力以園藝藝術提升城市前瞻性的工作室，這次在巴黎隆尚馬場內的所有樹木，也都將移植它處延續生命，意喻著每個人都可以為環境保育出力。