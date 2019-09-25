桃園周年慶大戰十月對決 新光三越用「吃」集客、大江強攻「會員」回饋

2019-09-25 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



各大百貨周年慶10月開始進入對決。光是桃園地區10月初就有新光三越桃園站前店、大江購物中心、台茂購物中心、統領廣場四家百貨業者點燃戰火進行搶客大作戰，除了實體百貨外，今年戰場也延伸至APP線上購物。

新光三越桃園站前店周年慶在新光三越全台首波六店行列、10月3日起登場，除了化妝品區滿2,000送200，搭配聯名卡獨享加碼最高14%回饋、全館滿5,000送500外，桃站店用「吃」集客迎戰周年慶，特別在周年慶前改造B1美食街全新登場，共有16家品牌全新開幕，包括桃園獨家的「BAKE CHEESE TART」、「小樽手作咖啡」、「湄南河泰國小館」等，10月4日、10月5日還會在中正路廣場發放美食買一送一券。7樓運動主場也集結23家品牌全新改裝開幕。另外，還可透過新光三越skm pay在家就能搶到「桃園區獨家專屬超值商品」。

大江購物中心於年初開始全館陸續調整品牌47家、改裝面積約900坪迎戰周年慶，大江在今年攜手玉山銀行共同推出全新「大江聯名卡」，周年慶特別針對聯名卡友加碼回饋，卡友回饋超越往年。10月4日起推出首五日消費滿4,800元最高送650元、聯名卡友滿5,000元送最高750元。另外，加入官方APP會員，單筆消費滿999送150、UNIQLO消費滿2,000送200。另預計10月下旬引進桃園首家來自新加坡的「黃亞細肉骨茶」。