吃甜點省荷包！ 15元波堤加價購、抹茶聖代第二杯半價

2019-09-25 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



在日常生活裡，偶爾吃些甜點，總能為心情加分，愛吃甜點又想省荷包的小資族們快筆記，9/27至9/29連續三天，Mister Donut為慶祝15週年生日慶，推出消費滿百即可以15元加購「蜜糖波堤」的超值優惠；一〇八抹茶茶廊慶祝板橋環球購物中心B1第5家門市開幕，10/1起推出抹茶聖代第二杯半價、綜合蕨餅杯買一送一。

Mister Donut表示，今年為在台第15週年，特別舉辦「粉絲-夢想甜甜圈之創意投票活動」推出六款夢想甜甜圈。上市不到兩週即銷售近10萬個，其中以Q彈波堤搭配新增配料 KitKat巧克力脆片的花漾繽紛波堤與巧莓巧克力波堤最受消費者喜愛。而為了與更多粉絲分享15週年的喜悅，9/27至9/29連續三天，消費滿百即可以15元加購「蜜糖波堤」；即日起至10/31，還有LINE好友獨享《夢想優惠2送1》活動，成為「Mister Donut Taiwan官方LINE好友」，即可獲得電子優惠券，憑券可享甜甜圈、點心、現做飲品，任選買2送1。