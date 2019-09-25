吃甜點省荷包！ 15元波堤加價購、抹茶聖代第二杯半價
在日常生活裡，偶爾吃些甜點，總能為心情加分，愛吃甜點又想省荷包的小資族們快筆記，9/27至9/29連續三天，Mister Donut為慶祝15週年生日慶，推出消費滿百即可以15元加購「蜜糖波堤」的超值優惠；一〇八抹茶茶廊慶祝板橋環球購物中心B1第5家門市開幕，10/1起推出抹茶聖代第二杯半價、綜合蕨餅杯買一送一。
Mister Donut表示，今年為在台第15週年，特別舉辦「粉絲-夢想甜甜圈之創意投票活動」推出六款夢想甜甜圈。上市不到兩週即銷售近10萬個，其中以Q彈波堤搭配新增配料 KitKat巧克力脆片的花漾繽紛波堤與巧莓巧克力波堤最受消費者喜愛。而為了與更多粉絲分享15週年的喜悅，9/27至9/29連續三天，消費滿百即可以15元加購「蜜糖波堤」；即日起至10/31，還有LINE好友獨享《夢想優惠2送1》活動，成為「Mister Donut Taiwan官方LINE好友」，即可獲得電子優惠券，憑券可享甜甜圈、點心、現做飲品，任選買2送1。
「一〇八抹茶茶廊」引進台灣五年來，將首度從台北市拓點至新北市，10/1於板橋環球購物中心內設立第五家分店，10/1起試營運、10/8正式開幕，更特聘日本室內設計師操刀，展現出質感的店舖風格。為慶祝新門市落成，10/1至10/7板橋環球店將推出「黑糖果凍抹茶聖代」、「黑糖果凍焙茶聖代」第二杯半價(二杯口味任選優惠207元)；10/8至10/14綜合蕨餅杯買一送一(每杯88元，一人限購一組，售完為止)。此外，10/8品牌日當，於全台5家門市消費滿400元，即贈送大判燒造型「抹茶手工肥皂」乙個。
留言