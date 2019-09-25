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寶格麗3億元頂級珠寶腕表齊現上海 千萬豪表未開賣就被打包

2019-09-25 14:11聯合報 記者曾智緯╱即時報導

義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）在繼倫敦之後，再於上海舉辦了Serpenti Seduttori鎏光蛇影系列腕表正式上市活動，不僅如此還加碼展出Serpenti、Octo 與 Diva三大經典系列新作。30餘件價值近3億元的高級珠寶表、複雜腕表一同現身，讓表迷與藏家們都能一飽眼福。

在今年巴塞爾珠寶暨腕表展時，寶格麗就曝光了全新的Serpenti Seduttori系列表款，並由品牌代言人舒淇演繹，因此成為了社群平台的關注熱點之一。於是寶格麗便在這系列表款，亞洲地區正式上市時，特別舉辦記者會與派對來炒熱聲勢。大陸人氣女星鍾楚曦也身穿紅色V領禮服搭配新款Serpenti Seduttori腕表跑趴，性感度也讓粉絲看呆了。源自Serpenti Tubogas表款的經典水滴形表殼為主題，而發展出的Serpenti Seduttori系列表款，品牌的腕表設計高級總監Fabrizio Buonamassa先生，也在記者會上提到「從五年前就開始構思這款表了」。上海活動，寶格麗更帶來有別於先前曝光的設計，推出嶄新三款腕表，以不鏽鋼材質為主的設計，更為纖薄、並採用全新彈簧表釦，讓鱗片狀的表鍊戴起來更舒適，貼近消費者需求。

展出的內容，不僅有Serpenti Seduttori系列新表款，吸睛的設計還包括了Serpenti Misteriosi Pallini頂級珠寶表，重現了1955年以黃金與鑽石打造的原作，首次改採鑽石與紅寶石的組合，更添絢麗感。同樣是蛇型手鐲表款的還有Serpenti Misteriosi頂級鑽石與粉紅剛玉珠寶腕表，也是全新設計。男表的精采度也不遑多讓，有首度於上海現身的Octo Roma Grande Sonnerie大自鳴萬年曆陀飛輪複雜功能腕表，集結6項複雜功能於一身，也是品牌大自鳴系列表款問世25年的紀念作品改以18K白金材質再推出。

另外，藏家們眼中的夢幻逸品「Octo Roma Monete古幣超薄陀飛輪腕表」也在展出之列，使用了近1700年前所生產的古羅馬銀幣當作上蓋，由於珍稀罕有，每一只都是「孤品」。其中的玫瑰金款式，更是還沒正式曝光就已有買家下單，足見其收藏價值。同時值得注意的是，寶格麗雖然年年都有破紀錄的新表款，但今年的高級男表，多有鑽石或寶石來點綴，如推出新款的水晶陀飛輪腕表，討論度最高的就是使用青金石、玉石當作部分表殼的設計，凸顯了出身珠寶品牌的血統。

寶格麗Serpenti Seduttori系列白金鑽表，18K白金表殼、表鍊，表...
寶格麗Serpenti Seduttori系列白金鑽表，18K白金表殼、表鍊，表盤皆滿鑲鑽石，約344萬6,000元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Serpenti Seduttori系列玫瑰金腕表，18K玫瑰金表殼、表鍊...
寶格麗Serpenti Seduttori系列玫瑰金腕表，18K玫瑰金表殼、表鍊，表盤滿鑲鑽石，約326萬1,000元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Octo Tourbillon陀飛輪表，18K白K金表殼，全球限量8只，約2,199萬元。圖／BVLGARI提供
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（左起）寶格麗腕表事業部董事總經理Antoine Pin、全球總裁Jean Christophe Babin、腕表設計高級總監Fabrizio Buonamassa與大中華區董事總經理Kolia Neveux，一同見證Serpenti Seduttori系列腕表正式上市。圖／BVLGARI提供
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大陸女星鍾楚曦性感演繹寶格麗Serpenti Seduttori系列玫瑰金鑽表，約326萬1,000元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Octo Roma Monete古幣超薄陀飛輪腕表，黑色DLC鈦金屬表殼，全球僅一只，約1,500萬元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Serpenti Misteriosi頂級鑽石與粉紅剛玉珠寶腕表，18K白金表殼，約1,035萬2,000元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗選在上海總商會內展出多款Serpenti Seduttori系列腕表，邀請...
寶格麗選在上海總商會內展出多款Serpenti Seduttori系列腕表，邀請媒體、貴客一同鑑賞。圖／BVLGARI提供
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