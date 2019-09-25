寶格麗3億元頂級珠寶腕表齊現上海 千萬豪表未開賣就被打包

2019-09-25 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）在繼倫敦之後，再於上海舉辦了Serpenti Seduttori鎏光蛇影系列腕表正式上市活動，不僅如此還加碼展出Serpenti、Octo 與 Diva三大經典系列新作。30餘件價值近3億元的高級珠寶表、複雜腕表一同現身，讓表迷與藏家們都能一飽眼福。

在今年巴塞爾珠寶暨腕表展時，寶格麗就曝光了全新的Serpenti Seduttori系列表款，並由品牌代言人舒淇演繹，因此成為了社群平台的關注熱點之一。於是寶格麗便在這系列表款，亞洲地區正式上市時，特別舉辦記者會與派對來炒熱聲勢。大陸人氣女星鍾楚曦也身穿紅色V領禮服搭配新款Serpenti Seduttori腕表跑趴，性感度也讓粉絲看呆了。源自Serpenti Tubogas表款的經典水滴形表殼為主題，而發展出的Serpenti Seduttori系列表款，品牌的腕表設計高級總監Fabrizio Buonamassa先生，也在記者會上提到「從五年前就開始構思這款表了」。上海活動，寶格麗更帶來有別於先前曝光的設計，推出嶄新三款腕表，以不鏽鋼材質為主的設計，更為纖薄、並採用全新彈簧表釦，讓鱗片狀的表鍊戴起來更舒適，貼近消費者需求。

展出的內容，不僅有Serpenti Seduttori系列新表款，吸睛的設計還包括了Serpenti Misteriosi Pallini頂級珠寶表，重現了1955年以黃金與鑽石打造的原作，首次改採鑽石與紅寶石的組合，更添絢麗感。同樣是蛇型手鐲表款的還有Serpenti Misteriosi頂級鑽石與粉紅剛玉珠寶腕表，也是全新設計。男表的精采度也不遑多讓，有首度於上海現身的Octo Roma Grande Sonnerie大自鳴萬年曆陀飛輪複雜功能腕表，集結6項複雜功能於一身，也是品牌大自鳴系列表款問世25年的紀念作品改以18K白金材質再推出。