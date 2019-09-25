最老最童趣日曆 網路發燒

2019-09-25 14:13 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張念慈 ╱台北報導



「2020老派的生活日曆」翻查4萬多張廣告圖像，選出近1000張製成。 圖╱「報時光」提供 分享 facebook 這個年頭，大家都用手機當行事曆，不可能有人還買日曆吧？錯！全台規模最大的群眾募資網站「嘖嘖」，近年來就有多款日曆創下募資佳績，今天早上11點上線的「2020老派的生活日曆」更以「最老」、「最童趣」衝突，在網路上引起發燒討論。

「懷舊達人」張哲生曾自述，生活難免會遇到挫折、不愉快，懂得重拾熱情、回想過往的美好，有助我們振作向前走。「2020老派的生活日曆」創意發想其實就奠基在「找回初心」，集結聯合報1951至1970年間近20年的老報廣告插畫素材，設定12個與童心、初心相關主題，讓每次撕下日曆的瞬間都成為期待。

聯合線上公司執行長孫志華表示，本次日曆是「報時光」團隊花3個月翻查4萬多張廣告圖像，從中選出近1千張製成，透過活化聯合報近70年的舊報圖像，讓老中青三代都能回味、認識過往，並從懷舊老派的慢步調，找到從前保有赤子之心的自己。

「2020老派的生活日曆」可同時做為掛曆與桌曆，也自台灣老報精選出4種饒富童年記憶的小遊戲：摺紙、連連看、著色畫、迷宮，9月25日早上11點起在嘖嘖募資平台正式上線，募資早鳥價54折起，詳情請上嘖嘖查詢（http://bit.ly/2lU5bWV）。