18種機器人一次擁有！Apitor讓孩子在玩樂中培養理科腦

2019-09-25 12:21 聯合新聞網 有.設計 uDesign



在資訊科技快速蓬勃發展的時代，如何及早培養孩子的邏輯思考能力，一直是許多家長重視的課題。由來自美國的Apitor所開發設計的 Apitor 18合1樂學程式積木 ，一組積木可拼成18種不同的可動組合裝置，並可自行編寫程式操作，配合內建App引導教學，即使零基礎也可輕鬆入門，讓孩子開心在玩樂中訓練邏輯思考力！

Apitor 18合1樂學程式積木，一組積木可拼成18種不同的可動組合裝置 圖/有.設計提供 分享 facebook

除了可拼成機器人、戰車、音樂盒、動物、摩托車等多樣機械可動裝置，更與樂高相容，發揮創意可自行發展更多意想不到的可能！它的難度從入門到進階都適用，起初可從簡單的搭建積木開始，隨著孩子年齡增長加入程式設計應用，是一組可以真正陪伴孩子長大的玩具。

Apitor團隊持續致力於研發適合學齡孩童的智能機器人與積木組合，並積極推廣STEM教育，STEM是科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）及數學（Math）四個學科的首字母縮略字，不僅是當前世界積極推動的教育模式，更是提升個人與國家競爭力的未來趨勢，而實際透過玩具、教材輔助，最能讓孩子在零基礎的狀態下，用最開心的方式，在日常玩樂中深化累積創新力的思考。

難度從入門到進階都適用，隨著孩子年齡增長加入程式設計應用，是一組可以真正陪伴孩子長大的玩具 圖/有.設計提供 分享 facebook