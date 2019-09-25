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微風信義櫃位大風吹 3.1 Phillip Lim和PS默默消失 MSGM要來台灣了

2019-09-25 11:56聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

於微風信義2樓設櫃的3.1 Phillip Lim和Proenza Schouler於9月25日默默消失，換上MSGM及Isabel Marant的施工牆面，前者為藍鐘代理，預計11月開幕。

3.1 Phillip Lim創立於2005年，為華人設計師Phillip Lim（林能平）和他的多年鄰居兼好友Wen Zhou（周絢文）共同創立，當時兩人都是31歲，因而定名品牌，總部設於紐約；服裝以接近原始情懷的風格為主，獨特剪裁的拼接與印花帶來實穿度，尤其PASHLI手袋最為知名。

Proenza Schouler則是由設計師Jack McCollough和Lazaro Hernandez在2002年創立，兩人在畢業當時作品就獲得Barney New York（今年8月申請破產保護）的訂單，2008年推出的PS1包款則成為其標誌性商品；2017年更推出副線PSWL（Proenza Schouler White Label縮寫），日常實穿單品包括丹寧、T恤、衛衣及外套等。

而3.1 Phillip Lim及Proenza Schouler的代理商CLUB21，為新加坡商永欣開發有限公司台灣分公司，目前旗下還有rag & bone、BLACKBARRET、CK CALVIN KLEIN，全台約16個櫃點；對於3.1 Phillip Lim及Proenza Schouler撤櫃表示，因新加坡總公司尚未發佈正式官方聲明，目前不便發言或說明。MSGM擅長幾何圖樣與狂亂色彩的運用，預計11月開幕；具法式風采的Isabel Marant具法式風采的，則是韓團BLACKPINK等女星喜愛的穿搭品牌。

3.1 Phillip Lim櫃位即起撤出微風信義。記者楊詩涵／攝影
3.1 Phillip Lim櫃位即起撤出微風信義。記者楊詩涵／攝影
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Proenza Schouler的櫃位由Isabel Marant取代。記者楊詩...
Proenza Schouler的櫃位由Isabel Marant取代。記者楊詩涵／攝影
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Proenza Schouler的PS1為品牌最具辨識度的單品。圖／Proenz...
Proenza Schouler的PS1為品牌最具辨識度的單品。圖／Proenza Schouler提供
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Proenza Schouler在9月24日仍照常營業並推出優惠活動。記者楊詩涵...
Proenza Schouler在9月24日仍照常營業並推出優惠活動。記者楊詩涵／攝影
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Proenza Schouler的櫃位即起自微風信義撤櫃。記者楊詩涵／攝影
Proenza Schouler的櫃位即起自微風信義撤櫃。記者楊詩涵／攝影
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3.1 Phillip Lim的櫃位更新為MSGM。記者楊詩涵／攝影
3.1 Phillip Lim的櫃位更新為MSGM。記者楊詩涵／攝影
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3.1 Phillip Lim經典PASHLI包款。圖／3.1 Phillip ...
3.1 Phillip Lim經典PASHLI包款。圖／3.1 Phillip Lim提供
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