微風信義櫃位大風吹 3.1 Phillip Lim和PS默默消失 MSGM要來台灣了

2019-09-25 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



於微風信義2樓設櫃的3.1 Phillip Lim和Proenza Schouler於9月25日默默消失，換上MSGM及Isabel Marant的施工牆面，前者為藍鐘代理，預計11月開幕。

3.1 Phillip Lim創立於2005年，為華人設計師Phillip Lim（林能平）和他的多年鄰居兼好友Wen Zhou（周絢文）共同創立，當時兩人都是31歲，因而定名品牌，總部設於紐約；服裝以接近原始情懷的風格為主，獨特剪裁的拼接與印花帶來實穿度，尤其PASHLI手袋最為知名。

Proenza Schouler則是由設計師Jack McCollough和Lazaro Hernandez在2002年創立，兩人在畢業當時作品就獲得Barney New York（今年8月申請破產保護）的訂單，2008年推出的PS1包款則成為其標誌性商品；2017年更推出副線PSWL（Proenza Schouler White Label縮寫），日常實穿單品包括丹寧、T恤、衛衣及外套等。