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《2020老派日曆》經典老報圖像伴你度日！瑩光特殊色印製 可掛可立隨心所欲

2019-09-25 12:20聯合新聞網 有.設計 uDesign

去年底推出的《2019老派的生活日曆》將舊時代的老報圖像再設計，傳遞單純美好的「老派」核心價值，甫推出即獲得廣大迴響。今年同一團隊-報時光將延續這份「老派精神」，《2020老派的生活日曆》除了在日曆結構與功能性做全面提升，可同時做為掛曆與桌曆，更加入了童趣設計元素。月首、平日、節慶與周末頁，頁頁不同的豐富設計，為我們的日常點綴一絲懷舊風情，同時找回從前童年的純真與浪漫。

延續第一版日曆的灰調老派色彩，搭配俏皮吸睛的螢光特殊色印製 圖/報時光提供
延續第一版日曆的灰調老派色彩，搭配俏皮吸睛的螢光特殊色印製 圖/報時光提供
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瑩光特殊色印製，懷舊小遊戲童趣又吸睛

今年的《2020老派的生活日曆》以「找回初心」為主題，讓大家從50、60年代幽默風趣的老報圖像中窺探台灣當時的流行文化，並從懷舊老派的慢步調，找到從前保有赤子之心的自己。延續第一版日曆的灰調老派色彩，搭配俏皮吸睛的螢光特殊色印製，每天每頁都是不同的設計，讓每次撕下日曆的瞬間都成為期待。呼應本次充滿童趣的風格，日曆還附有4種簡單又有人情味的小遊戲，如迷宮、連連看等，讓我們在遊戲中回味美好的兒時記憶。

50、60年代幽默風趣的老報圖像 圖/報時光提供
50、60年代幽默風趣的老報圖像 圖/報時光提供
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功能、結構全面升級，可掛可立隨心所欲

團隊採納了去年使用者的回饋意見，在結構上加入了撕頁線，讓使用者更好撕，不破壞日曆本體，同時也能讓紙張完美無缺。此外，今年更多了日曆專屬木製架的選擇，根據不同的使用情境，變身掛曆或桌曆，讓生活多點彈性。

翻閱美好年代，擁抱怦然初心，報時光團隊希望透過台灣老報廣告圖案再設計，以饒富童趣的圖案與遊戲，帶著大家找回那份怦然初心與老派純真，為平庸、快步調的生活製造一點點浪漫驚喜。收藏最真誠的初心，《2020老派的生活日曆》，募資早鳥價54折起，詳情請上嘖嘖查詢

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