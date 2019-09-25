擺脫蚊子館 故宮南院參觀人數今年上看90萬

2019-09-25 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



故宮南院2015年底開館以來，進館人數年年降，被譏為「蚊子館」。不過今年以來因「百萬學子遊故宮」等活動、展覽不斷，故宮南院處長彭子程表示，至9月中進館人數已破73萬，全年人數勢必突破去年的76萬，到年底目標是90萬。

故宮南院2016年首年人數達147萬，翌年掉為99萬，2018年只剩76萬。彭子程表示，為吸引民眾前來，南院今年起從年頭到年尾都密集辦活動、展覽。像去年暑假沒辦活動，今年有「百萬學子遊故宮」免費提供500台以上接駁車、專人導覽的文化體驗課，結果光是7、8月共計30萬，比去年同期人數多20萬。

彭子程說，南院也針對暑假舉辦親子藝術月，以航海時代為主題，讓小朋友體驗在園區湖面乘船，還有夜宿博物館活動，都引來不少親子。

他說，南院今年還依四季在園區規畫不同活動，春天是花海，夏天是水舞，即將展開的秋天是光雕，冬天將仿台南月津港燈節辦燈光藝術節。為讓觀眾看展完可接著看園區活動，6月起將閉館時間從下午5時延長到6時，也將湖邊棧道加寬並延伸到湖面，打造更佳觀賞平台。

甫結束的「交融之美－神戶市立博物館精品展」和到11月的「泥土的座標－院藏陶瓷展」都深獲好評，彭子程說，下半年展覽也很精采。每年一度的亞洲藝術月，今年9月28日起推出泰國月，其中「薩瓦蒂泰─故宮泰文化特展」展中「黃金國書」是泰國前身暹羅向清朝貢的外交文書，由泰拳演員和交響樂團同時演出的「交響拳藝」則是國家級。

南院教育展資科科長于秉儀表示，與「薩瓦蒂泰」同一展廳的還有張大千「廬山圖」。她說，這是張大千畢生最大尺幅的畫作，長達10公尺，因北院張大千120歲紀念展放不下，所以由南院超大展櫃展出，讓觀眾先盡覽「廬山圖」的壯闊，再深入展廳就會看到神祕又趣味的泰國展。

此外，南院年底還有法國凱布朗利博物館談畢卡索與原初藝術關係的展覽，以及由北院器物處策展的多寶格展。彭子程說，多寶格因格內物品、盒子本身都算一件展品，屆時展品超過700件，保證如院長吳密察指示的會讓民眾看了很有「飽足感」，滿載而歸。