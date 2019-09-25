復古+文創 懷舊商品靠｢溫度｣打敗數位工具

2019-09-25 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張念慈 ╱即時報導



光速運轉的數位時代裡，許多老物件消逝在歷史洪流裡，然而，這些當年被取代的商品，卻靠著文創包裝賦予新生命，在募資平台、社群上靠懷舊屢創銷售佳績，學者分析｢無法取代的溫度，是勝出關鍵。｣

｢懷舊商機｣品項含括食衣住行育樂，以台北市來說，就有不少30年來口味和裝潢始終如一的懷舊餐廳，包括標榜台式家庭料理的｢大隱酒食｣、主推愛國眷村菜的｢村子口｣、蔣經國夫人最愛的｢明星咖啡館｣，用餐時彷彿跌入時光隧道。

文創設計部分，｢報時光｣品牌由聯合報系開創，聯合知識庫作為全球華文最大新聞資料庫平台，以台灣當代歷史紀實及創意故事為底蘊，串連設計力量，探勘老報刊登的手繪廣告與插畫發想為｢老派生活｣系列文創產品，包括老派浪漫收藏章、日曆，以及報時光筆記本、新創趣味IP角色，都引起社群熱烈討論。

｢禮拜文房具｣提供歐洲、美國與日本具悠久歷史品牌的文具與生活工具， ｢大人小學 古文具｣則蒐羅各地復古又具美感的物件，例如1960年代日本明治牛乳透明玻璃杯、1950年代日本近江兄弟「面速力達母」骨董鉛筆。

復古風也吸引大批年輕人｢穿越｣，除了購買以外更實際參與，例如「舊物盛典」2年內打造10場屬於台灣人的懷舊市集活動，成功吸引許多跨越不同世代的｢老靈魂｣同好聚集。