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2020最想要日曆上線 竟藏著68年前超老派圖像

2019-09-25 09:52聯合報 記者張念慈╱即時報導

這個年頭，大家都用手機當行事曆，不可能有人還買日曆吧？錯！全台規模最大的群眾募資網站｢嘖嘖｣，近年來就有多款日曆創下募資佳績，今天早上11點上線的｢2020老派的生活日曆｣更以｢最老｣、｢最童趣｣衝突，在網路上引起發燒討論。‎

｢期待好久了，終於出來了！｣｢超愛老派日曆，這次的風格太吸引人了！｣｢我想要！｣延續2019老派的生活日曆銷售熱潮，2020版本今天一曝光就引發各界關注。

｢懷舊達人｣張哲生曾自述，生活難免會遇到挫折、不愉快，因此懂得重拾熱情、回想過往的美好，是非常重要的，那有助於我們振作、積極向前走，而不是沉溺於過去。

｢2020老派的生活日曆｣創意發想其實就奠基在「找回初心」基礎上，集結聯合報1951至1970年間近20年的老報廣告插畫素材，頁頁不同，依月份設定12個與童心、初心相關主題，讓每次撕下日曆的瞬間都成為期待。

翻開日曆，可見台灣50、60年代的日用百貨、文具用品、化妝品、保健品、食品與交通工具等手繪稀有圖像，也能一瞥台灣當時流行廣告詞，了解當時文化，感受可愛樸實的幽默感。

聯合線上公司執行長孫志華表示，延續傳統就是持續創新，而非眼睜睜看著經典走入歷史，本次日曆是｢報時光｣團隊花3個月翻查4萬多張廣告圖像，從中選出近1千張製成，透過活化聯合報近70年的舊報圖像，讓老中青三代都能回味、認識過往，並從懷舊老派的慢步調，找到從前保有赤子之心的自己。

｢2020老派的生活日曆｣可同時做為掛曆與桌曆，也自台灣老報精選出4種饒富童年記憶的小遊戲：摺紙、連連看、著色畫、迷宮，9月25日早上11點起在嘖嘖募資平台正式上線，募資早鳥價54折起，詳情請上嘖嘖查詢(http://bit.ly/2lU5bWV)。

｢2020老派的生活日曆｣創意發想奠基在「找回初心」基礎上。圖片由「報時光」提供
｢2020老派的生活日曆｣創意發想奠基在「找回初心」基礎上。圖片由「報時光」提供
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｢2020老派的生活日曆｣活化聯合報近70年的舊報圖像，可同時做為掛曆與桌曆。圖...
｢2020老派的生活日曆｣活化聯合報近70年的舊報圖像，可同時做為掛曆與桌曆。圖片由「報時光」提供
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｢2020老派的生活日曆｣由｢報時光｣團隊花3個月翻查4萬多張廣告圖像，從中選出...
｢2020老派的生活日曆｣由｢報時光｣團隊花3個月翻查4萬多張廣告圖像，從中選出近1千張製成。圖片由「報時光」提供
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｢2020老派的生活日曆｣透過活化聯合報近70年的舊報圖像，讓老中青三代都能回味...
｢2020老派的生活日曆｣透過活化聯合報近70年的舊報圖像，讓老中青三代都能回味、認識過往，並從懷舊老派的慢步調，找到從前保有赤子之心的自己。圖片由「報時光」提供
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｢2020老派的生活日曆｣採用1951至1970年間近20年的老報廣告插畫素材，...
｢2020老派的生活日曆｣採用1951至1970年間近20年的老報廣告插畫素材，能一瞥台灣當時流行廣告詞，了解當時文化。圖片由「報時光」提供
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｢2020老派的生活日曆｣集結聯合報1951至1970年間近20年的老報廣告插畫...
｢2020老派的生活日曆｣集結聯合報1951至1970年間近20年的老報廣告插畫素材，頁頁不同。圖片由「報時光」提供
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｢2020老派的生活日曆｣可同時做為掛曆與桌曆。圖片由「報時光」提供
｢2020老派的生活日曆｣可同時做為掛曆與桌曆。圖片由「報時光」提供
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｢2020老派的生活日曆｣依月份設定12個與童心、初心相關主題，讓每次撕下日曆的...
｢2020老派的生活日曆｣依月份設定12個與童心、初心相關主題，讓每次撕下日曆的瞬間都成為期待。圖片由「報時光」提供
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｢2020老派的生活日曆｣可見台灣50、60年代的日用百貨、文具用品、化妝品、保...
｢2020老派的生活日曆｣可見台灣50、60年代的日用百貨、文具用品、化妝品、保健品、食品與交通工具等手繪稀有圖像。圖片由「報時光」提供
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廣告群眾募資

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