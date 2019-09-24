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醬烤雙牛vs柚香脆雞！ 麥當勞日式、韓風口味漢堡接力上市

2019-09-24 23:01聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

「吃」是旅行經驗中最主要的回憶，台灣麥當勞看準國人出國嚐鮮美食的熱潮，9/25起至11/5，推出韓式秘製醬燒風味的「醬烤蛋煎雙牛堡」；10/9起至11/5，接力推出日式爽口柚香風味的「柚香塔塔脆鷄堡」，讓民眾不用出國也能體驗異國風的美食文化。

台灣麥當勞整合行銷部副總裁寇碧茹表示，麥當勞持續將道地的異國美味與產品結合，異國風味系列產品每年不斷推陳出新，新品表現屢創佳績，平均皆帶動10~20％的銷售成長。今年秋天麥當勞獨家推出「醬烤蛋煎雙牛堡」、「柚香塔塔脆鷄堡」，將日韓的異國巷弄風味與漢堡完美結合。

「醬烤蛋煎雙牛堡」首度搭配以水梨及多種蔬菜熬煮的韓式水梨BBQ醬，將兩片多汁的紐澳純牛肉鋪上新鮮蕃茄、爽脆的高麗菜絲與道地泡菜醬，多層次的豐富口感，每一口都嚐得到韓式正宗的濃郁幸福；「柚香塔塔脆鷄堡」以酥脆多汁的去骨鷄腿排，淋上以檸檬、酸黃瓜、洋蔥、洋香菜等製成的輕檸塔塔醬，微辣的柚香胡椒粉，為酥脆的無骨鷄腿排增添柚香與多層次風味，呈現職人等級的日式柚香風味。

另外，肯德基經典產品咔啦雞腿堡熱銷25年，以新鮮手作的原塊酥脆咔啦雞腿排、新鮮美生菜、酸甜美乃滋風味，締造約每6秒就可以賣出一個的紀錄。這次肯德基與知名手遊鉅作「神魔之塔」跨界合作，即日起推出聯名三重送活動，掃描餐盤墊紙、店內咔啦雞腿堡相關佈置物上之活動QRcode，即可獲得「神魔之塔」肯德基專屬遊戲內素材─虛擬卡片「咔啦雞腿堡」，或是訂餐加碼送限量虛寶序號刮刮卡一張等限量獨家虛寶。

肯德基與知名手遊鉅作「神魔之塔」跨界合作。圖／肯德基提供
肯德基與知名手遊鉅作「神魔之塔」跨界合作。圖／肯德基提供
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韓式「醬烤蛋煎雙牛堡」、日式「柚香塔塔脆鷄堡」接力登場。圖／麥當勞提供
韓式「醬烤蛋煎雙牛堡」、日式「柚香塔塔脆鷄堡」接力登場。圖／麥當勞提供
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醬烤蛋煎雙牛堡(左)、柚香塔塔脆鷄堡(右)單點99元、套餐149元。圖／麥當勞提...
醬烤蛋煎雙牛堡(左)、柚香塔塔脆鷄堡(右)單點99元、套餐149元。圖／麥當勞提供
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麥當勞肯德基出國

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