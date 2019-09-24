醬烤雙牛vs柚香脆雞！ 麥當勞日式、韓風口味漢堡接力上市

2019-09-24 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



「吃」是旅行經驗中最主要的回憶，台灣麥當勞看準國人出國嚐鮮美食的熱潮，9/25起至11/5，推出韓式秘製醬燒風味的「醬烤蛋煎雙牛堡」；10/9起至11/5，接力推出日式爽口柚香風味的「柚香塔塔脆鷄堡」，讓民眾不用出國也能體驗異國風的美食文化。

台灣麥當勞整合行銷部副總裁寇碧茹表示，麥當勞持續將道地的異國美味與產品結合，異國風味系列產品每年不斷推陳出新，新品表現屢創佳績，平均皆帶動10~20％的銷售成長。今年秋天麥當勞獨家推出「醬烤蛋煎雙牛堡」、「柚香塔塔脆鷄堡」，將日韓的異國巷弄風味與漢堡完美結合。

「醬烤蛋煎雙牛堡」首度搭配以水梨及多種蔬菜熬煮的韓式水梨BBQ醬，將兩片多汁的紐澳純牛肉鋪上新鮮蕃茄、爽脆的高麗菜絲與道地泡菜醬，多層次的豐富口感，每一口都嚐得到韓式正宗的濃郁幸福；「柚香塔塔脆鷄堡」以酥脆多汁的去骨鷄腿排，淋上以檸檬、酸黃瓜、洋蔥、洋香菜等製成的輕檸塔塔醬，微辣的柚香胡椒粉，為酥脆的無骨鷄腿排增添柚香與多層次風味，呈現職人等級的日式柚香風味。