甜甜圈咖哩飯、臭豆腐甜甜圈 超狂創意料理藏身台南！
近日國外連鎖速食店開賣炸雞甜甜圈三明治消息釋出後，掀起熱烈討論。強大的IG美食部落客們分享，不同於炸雞甜甜圈夾心的概念，有個小店藏身在台南，有賣超炫的「炸雞炸豬甜甜圈」、「甜甜圈咖哩飯」、「臭豆腐甜甜圈」，這是什麼難以想像的搭配呢？而且吃過的網友都說超好吃！更加強了想一探究竟的好奇心，那就快跟著專業吃貨們來了解一下吧。
台南藍曬圖文化園區商圈有許多創意美食，這家「大丸家－手作炸雞甜甜圈」已開了一段時間，店面雖然相當低調座位數也不多，但相當受到吃貨們推薦，評為不但造型上搶眼、滋味也調配得相當美味，顯示為「色香味俱全」的創意料理，還有包入濃郁起司牽絲的模樣，超級欠吃。
吃過的網友們分享，大家最好奇的「甜甜圈」本身，其實是巧妙用酥酥脆脆的較厚麵衣，包裹上鮮嫩的豬肉和雞肉，甚至還有臭豆腐炸雞口味，不少粉絲都笑稱，這款招牌臭豆腐甜甜圈可是臭度十足又好吃，單吃就相當美味，加上精心燉煮的咖哩跟白飯一起吃又是不一樣的風味，入味且鬆軟綿密的多層次口感，牽動著顧客的味蕾。
「大丸家－手作炸雞甜甜圈」內用座位數不多，可以選擇外帶享用，外帶盒做得可愛精緻，視覺看起來就美味。更詳細的營業資訊可上店家粉絲團查詢。
哪裡吃
大丸家－手作炸雞甜甜圈
台南中西區永福路一段72號
各式炸雞炸豬甜甜圈 90~110
甜甜圈咖哩飯套餐 220
售價僅供參考以現場實際公告為準
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