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甜甜圈咖哩飯、臭豆腐甜甜圈 超狂創意料理藏身台南！

2019-09-24 21:00聯合報 記者柯意如╱即時報導

近日國外連鎖速食店開賣炸雞甜甜圈三明治消息釋出後，掀起熱烈討論。強大的IG美食部落客們分享，不同於炸雞甜甜圈夾心的概念，有個小店藏身在台南，有賣超炫的「炸雞炸豬甜甜圈」、「甜甜圈咖哩飯」、「臭豆腐甜甜圈」，這是什麼難以想像的搭配呢？而且吃過的網友都說超好吃！更加強了想一探究竟的好奇心，那就快跟著專業吃貨們來了解一下吧。

「大丸家－手作炸雞甜甜圈」起司流出看起來超邪惡。IG @wewerethin提供
「大丸家－手作炸雞甜甜圈」起司流出看起來超邪惡。IG @wewerethin提供
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台南藍曬圖文化園區商圈有許多創意美食，這家「大丸家－手作炸雞甜甜圈」已開了一段時間，店面雖然相當低調座位數也不多，但相當受到吃貨們推薦，評為不但造型上搶眼、滋味也調配得相當美味，顯示為「色香味俱全」的創意料理，還有包入濃郁起司牽絲的模樣，超級欠吃。

「大丸家－手作炸雞甜甜圈」外帶也很精緻。IG @3.1054提供
「大丸家－手作炸雞甜甜圈」外帶也很精緻。IG @3.1054提供
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「大丸家－手作炸雞甜甜圈」料理充滿創意。IG @wewerethin提供
「大丸家－手作炸雞甜甜圈」料理充滿創意。IG @wewerethin提供
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「大丸家－手作炸雞甜甜圈」菜單（售價僅供參考以現場實際公告為準）。IG @wew...
「大丸家－手作炸雞甜甜圈」菜單（售價僅供參考以現場實際公告為準）。IG @wewerethin提供
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特別的臭豆腐炸雞甜甜圈。IG @migoeateat提供
特別的臭豆腐炸雞甜甜圈。IG @migoeateat提供
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起司花生甜甜圈與起司炸雞甜甜圈咖哩飯。IG @vn_foodie提供
起司花生甜甜圈與起司炸雞甜甜圈咖哩飯。IG @vn_foodie提供
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吃過的網友們分享，大家最好奇的「甜甜圈」本身，其實是巧妙用酥酥脆脆的較厚麵衣，包裹上鮮嫩的豬肉和雞肉，甚至還有臭豆腐炸雞口味，不少粉絲都笑稱，這款招牌臭豆腐甜甜圈可是臭度十足又好吃，單吃就相當美味，加上精心燉煮的咖哩跟白飯一起吃又是不一樣的風味，入味且鬆軟綿密的多層次口感，牽動著顧客的味蕾。

「大丸家－手作炸雞甜甜圈」外帶區。IG @3.1054提供
「大丸家－手作炸雞甜甜圈」外帶區。IG @3.1054提供
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起司花生甜甜圈咖哩飯。IG @vn_foodie提供
起司花生甜甜圈咖哩飯。IG @vn_foodie提供
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「大丸家－手作炸雞甜甜圈」是鹹口味酥脆好吃的創意美食。IG @3.1054提供
「大丸家－手作炸雞甜甜圈」是鹹口味酥脆好吃的創意美食。IG @3.1054提供
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「大丸家－手作炸雞甜甜圈」內用區。IG @vn_foodie提供
「大丸家－手作炸雞甜甜圈」內用區。IG @vn_foodie提供
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「大丸家－手作炸雞甜甜圈」內用座位數不多，可以選擇外帶享用，外帶盒做得可愛精緻，視覺看起來就美味。更詳細的營業資訊可上店家粉絲團查詢。

哪裡吃

大丸家－手作炸雞甜甜圈

台南中西區永福路一段72號

各式炸雞炸豬甜甜圈 90~110

甜甜圈咖哩飯套餐 220

售價僅供參考以現場實際公告為準

創意料理

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