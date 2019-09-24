超划算！華信航空也推「買國際送國內」的超值行程

2019-09-24 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



華信航空為提供出離島居民出國旅遊的便利性，特別搭配台灣虎航國際線班機，推出華信航空「虎哩逗陣行、買國際送國內」的超便利行程，首波與旅天下推出日本及菲律賓行程，行程有華信航空國內段、外加一晚台北住宿，讓離島旅客可以節省不少費用，近期有打算出國的民眾，不妨參考看看。

這項為金門居民量身訂作推出「虎哩逗陣行、買國際送國內」的旅遊行程推介會，今天下午在昇恆昌金湖飯店舉行，包括金門縣長楊鎮浯、金門觀光處科長陳明伶、金門旅行同業公會理事長林永標都到場參與。

消費者只要參加華信航空「虎哩逗陣行」專案，包括從金門搭機至台北，再銜接國際航段，四段國際加國內機票，訂位、訂房一次完成，華信航空帶金門旅客由金門暢遊日本、菲律賓。

目前主打的「日本東北溫泉6天5夜」，特惠價新台幣2萬6900元起（含稅），首發團於11月19日展開，由華信航空搭配虎航班機--金門／台北／仙台進、花卷出，行程前往以壯麗峽谷聞名的嚴美溪，世界文化遺產-中尊寺，日本著名的溫泉鄉「銀山溫泉」，角館、嚴美溪、金蛇水神社、三井OUTLET等。

另外，「菲律賓巴拉望5天4夜」，特惠價新台幣2萬8500元起（含稅），首發團於10月29日展開，由華信航空搭配虎航班機--金門／台北／巴拉望，行程安排前往參觀世界新七大奇景的地底河流，體驗豐富浮淺及水上活動。入住一島一飯店度假村，旅客可自由在島上海邊散步欣賞美景，感受度假村不同的休閒情致。