這鴨不一樣！ 一窺義大利宮廷全鴨盛宴

2019-09-24 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



秋冬之際，鴨肉脂肪較多，口感特別豐腴肥美，不同於中式的全鴨宴，義大利宮廷廚師們也會依時令設計菜單，鴨肉也登皇家貴族餐桌。慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳於10月1日至12月23日推出「義大利宮廷全鴨盛宴」，晚間套餐1,980+10%，AMAZZING CLUB會員第二套再享75折優惠。

這套義式宮廷的全鴨宴，由擁有20餘年餐飲資歷的主廚王宗鈞設計，他取用秋冬豐潤的宜蘭「豪野鴨」以義式菜餚烹飪手法，將全鴨各精華部位─從鴨胸、鴨心、鴨肝、鴨腿到鴨蛋等，分別入菜。

開場沙拉「青蘋果鴨腿沙拉佐杏仁檸檬汁」，鴨腿以鴨油嫩煎至表皮香酥，再將鴨皮、鴨肉撕成細絲，搭配水菜、蘋果絲、現擠檸檬汁，不須醬料，清爽開胃。前菜「香煎鴨肝佐覆盆子醬」則選用法國進口的鴨肝，以豐盈油脂巧搭覆盆子果醬。最具創意的「鴨肉蔬菜澄清湯配煙燻半熟鴨蛋」，主廚將鴨架與蔬果慢熬4小時，鴨湯清澈、香濃厚實，搭配以相思木煙燻鴨蛋，豐富湯品層次，湯碗中漂浮著白色鴨蛋，畫面也極其優雅。