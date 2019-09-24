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木村光希著用！米蘭時裝周新品 10月在台開賣

2019-09-24 18:29聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

時裝周的春夏大秀正如火如荼，秀場上的行頭依舊吸引眾人目光！運動品牌FILA日前再登米蘭時裝周，由木村光希等超新星演繹的系列新品，預計10月在台開賣；而先前巴黎時裝周時，設計師三原康裕也與丹麥品牌ECCO合作，攜手打造機能與潮流兼具的時尚鞋履。

FILA這次再登米蘭時尚周，仍由Antonino Ingrasciotta和Joseph Graesel搭擋主理2020春夏大秀，設計靈感來自位於品牌發源地Biella比耶拉博物館中，於90年代被譽為「航海王」的索爾迪尼(Soldini)，獨自穿越大西洋打破世界紀錄時所穿著的黃色夾克，結合航程中所遭遇的海、風、水和沙等自然元素，延伸至海灘及衝浪帆船的運動穿搭。

此外，貫穿全系列的經典元素之一是FILA於1973年所設計出的 BOX LOGO，在雙人設計搭擋的巧思之下加以解構創意，展現出滿版印花及誇大比例的設計變化，由此蛻變出嶄新的幾何元素 ; 色系部分則納入黃色、沙色、霓虹以及銀色等，以及紅藍白品牌三原色。而這次的SNBN:See Now Buy Now系列新品，台灣同步全球將於10月1日開賣，採限量發售。

而若有關注日本街潮的人，應該對於設計師三原康裕不陌生，其作為潮流新穎指標，勇於衝破傳統設計框架，日前在巴黎時裝周發表的新品，也特地找來丹麥品牌ECCO合作，利用品牌原有的PLATFORM，將EXOSTRIKE的結構基因與Mihara設計靈魂融合推出聯名系列。

ECCO EXOSTRIKE融合了戶外機能與潮流美學，其中研發的中底PHORENE™，重量比一般PU輕33%，步行時可多吸收2倍的衝擊力道，並增加50%的回彈力，提供明顯有感的吸震效果。

FILA特別邀請日本超新星木村光希首登米蘭時尚周伸展台。圖／FILA提供
FILA特別邀請日本超新星木村光希首登米蘭時尚周伸展台。圖／FILA提供
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三原康裕日前在巴黎時裝周發表的新品，特地找來丹麥品牌ECCO合作。圖／ECCO提...
三原康裕日前在巴黎時裝周發表的新品，特地找來丹麥品牌ECCO合作。圖／ECCO提供
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FILA再次大膽挑戰運動與時尚的分界線，打造將二者完美融合的最新力作。圖／FIL...
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台灣預定10月1日發售SNBN：See Now Buy Now系列新品。圖／FI...
台灣預定10月1日發售SNBN：See Now Buy Now系列新品。圖／FILA提供
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ECCO利用品牌原有的PLATFORM，將EXOSTRIKE的結構基因與Miha...
ECCO利用品牌原有的PLATFORM，將EXOSTRIKE的結構基因與Mihara設計靈魂融合推出聯名系列。圖／ECCO提供
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