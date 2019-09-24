高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃
各位朋友，這個厚度真的很可以！為尋找更多大份量早餐，IG美食部落客們大方分享了這家口袋名單「蔬菜蛋餅」，這是蛋餅？是日式厚煎蛋？是大阪燒？浮誇厚度的切面美食圖一上，就讓人很難不被燒到啦。
這家「蔬菜蛋餅高雄站前店」，粉絲比喻為「蛋餅界巨無霸」、「蛋餅界大阪燒」，酥脆蛋餅皮包入滿滿的新鮮蔬菜，打上蛋汁並包入各種內餡，超厚份量又清爽不膩，根本一餐當兩餐吃。吃過的網友們分享：「早午餐一次解決」「好吃很飽又便宜」、「量超過一般蛋餅太多了吧」、「這厚度誘人」，IG部落客分享心得表示，蔬菜蛋餅很適合喜歡清淡口味的人，點購起司雙層蛋餅、豬排、薯餅起司更能增加飽足感，如果喜歡比較重口味的，沾上辣椒醬料也超搭喔。
「蔬菜蛋餅高雄站前店」交通方便，營業時間也很貼心，平日有上午時段跟下午時段，平常最早6點30開店，最晚到晚上7點（下午休息，4點半開始營業），包辦了早點午餐午茶，非早餐時段想吃也可以來一份巨無霸蛋餅，要特別注意的是因為現場人潮較多，不妨先查詢預訂方式節省等候時間，假日營業時間則只到下午2點，詳細營業資訊可到粉絲團查詢，並留意店家公告以免白跑一趟喔！
哪裡吃
蔬菜蛋餅高雄站前店
高雄市三民區建國三路41號
原味蛋餅 40
起司雙層 55
薯餅起司 60
豬排燒肉起司 65
售價與營業時間如有更動，以店家與現場實際公布為準。
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