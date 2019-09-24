美妝保養狂降3折起！Yahoo奇摩、momo購物網周年慶開跑

2019-09-24 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



百貨周年慶大戰戰火蔓延至電商，Yahoo奇摩購物中心與超級商城、momo購物網紛紛推出周年慶活動，美妝保養品狂降3折起，力戰實體通路，Yahoo奇摩購物中心更獨家引進Bobbi Brown、東倫敦時尚服飾品牌ALLSAINTS等品牌進駐開設旗艦店。

Yahoo奇摩購物事業群整合行銷部總監簡育靖表示，網購風氣盛行，消費者也偏好參考網紅或部落客推薦直接在網路搜尋、下單，帶動平台百貨周年慶買氣逐年攀升，業績動能最強勁的美妝、精品類占比近8成，上午10～12點及晚上8～9點為下單高峰，接近周末的周四、周五流量也會明顯提升，預估今年百貨周年慶檔期流量將增加3倍，業績較平日彈跳2倍以上。

即日起至10月17日Yahoo奇摩購物中心、超級商城百貨周年慶開跑，Yahoo奇摩購物中心攜手美妝保養、時尚精品等超過220大品牌狂降3折起，消費滿3,000元登記送500超贈點；Yahoo奇摩超級商城則攜手30大品牌推出萬件商品天天3折起，獨家開賣專櫃美妝保養組5折起。

Yahoo奇摩購物中心全新獨家進駐品牌也同步祭出優惠，ALLSAINTS全台唯一授權線上旗艦館百款商品5折起，經典ALLSAINTS PAPIN騎士皮衣5折特價10,750元、10月1日晚上8點限量開搶，原價15,400元的ALLSAINTS純牛皮荔枝紋手提雙肩包3折特價4,620元；Bobbi Brown於10月1日起舉辦開幕暖身慶全館9折，加碼消費滿2,000元現折200元，限量新品極致鑽石眼影盤35折特價2,900元，更推出Yahoo奇摩購物中心獨家開賣商品，包括裸膚蜜粉刷具組72折特價2,600元、超防水斜角眉筆組7折特價1,980元。

Yahoo奇摩超級商城攜手GAP、a la sha、native、ROOTS、生活工場、Levi’s、New Balance等30大品牌、萬件商品，即日起至10月17日推出百貨周年慶天天3折起，漢神百貨更提前實體百貨16天，於10月1日線上搶先獨家開賣shu uemura植村秀潔顏經典天王組48折特價4,590元、SHISEIDO東京櫃百優亮采組51折特價2,140元，比漾廣場同樣搶先實體通路開賣日本IRIS雙氣旋智能除蟎機櫻花粉獨家色6折預購價3,590元、SK-II青春露230ml專櫃正貨85折特價5,313元。活動期間於指定品牌店家消費單筆滿額最高可現折1,000元，消費登記再抽COLD STONE雙人下午茶餐券。

momo購物網即日起推出專櫃美妝預購會，為即將到來的周年慶暖場，集結雅詩蘭黛小棕瓶、SK-II青春露、蘭蔻小黑瓶等專櫃保養熱銷霸主推出momo獨家限量組合，下單再送奇美空氣清淨機、歌林電陶爐等家電，資生堂國際櫃、雪花秀、契爾氏、植村秀、碧兒泉等品牌也直降3折起；即日起至10月1日加碼消費滿額登記送500 mo幣、富士電通氣炸鍋等好禮，預估帶動銷售較去年同期成長4成。

今年上半年momo購物網美妝保養品類年增近3成，除了導入植村秀、碧兒泉、資生堂國際櫃、高絲等專櫃美妝保養品牌，今年更與台灣萊雅LUXE美妝事業部結盟，先後設立LANCOME蘭蔻、Kiehl’s契爾氏官方線上旗艦店，同時透過品牌與通路間的合作，取得更多獨家特組合、優惠折扣。