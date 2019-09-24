2020跨年5大熱門航點票價出爐！這航點比去年省1萬

2019-09-24 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



再過3個月即將邁入新的一年，想到海外跨年，得快快搶票！根據易遊網目前機票銷售數據統計，2020年跨年5大熱門航點，以向來高CP值的首爾最為熱銷，其次依序為東京、大阪、曼谷、沖繩。

相較去年跨年請假3天，就可以休9天長假，今年跨年連休天數較短，最佳請假攻略為請2休5，比去年少了4天假期，加上緊接著1月底就要過農曆新年，也因此今年出國跨年熱度較去年稍減，且以鄰近的短程國家為主，安排長程旅遊的意願較低。

距離跨年剩3個月，也開始進入最後購票潮。目前觀察熱門短程航點的機位尚充足，仍有便宜票價釋出，像是港澳票價含稅最低6千出頭就買得到；新加坡票價含稅最低7千，比起去年平均票價便宜超過1萬，相當划算；首爾、曼谷、沖繩最低含稅票價則是8千出頭；日本一線城市，如東京、大阪最低含稅票價介於1.2~1.3萬左右。