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周年慶必搶／契爾氏Kiehl’s必囤貨金盞花、冰河醣 超大容量首度加入滿額贈

2019-09-24 15:54聯合報 記者劉小川╱即時報導

百貨周年慶已經陸續展開，化妝品更是必買的商品，2019年，紐約保養品牌契爾氏Kiehl’s端出破天荒好禮，推出旗下最熱賣商品的大容量，搭配成特惠組，單買大容量保養品首度能加入滿額送，特別愛金盞花的人，快來囤貨囉！

契爾氏Kiehl’s旗下最熱賣首推「金盞花植物精華化妝水」250ml原價2,900元、特價2,151元；冰河醣蛋白保濕霜2019限量公益版125ml原價3,375元、特價2,160元；激光極淨白淡斑精華50ml原價4,000元、特價2,880元，而且各百貨周年慶開打首四日，還能加入滿額贈，消費滿3,980元就送旅行5件組、滿8,000元可獲得限量黑色後背包。

深受契爾氏鐵粉喜愛的「金盞花系列」，一口氣推出四組依照不同保養需求的「金盞花特惠組」，金盞花植物精華化妝水擁有強大修護力、舒緩鎮定效果，搞定惱人肌膚問題。此次還搭配今年才上市，便單月銷售破萬的「金盞花精萃亮采水凝霜」，內含金盞花植物精華化妝水250ml+40ml、金盞花精萃亮采水凝霜50ml+7ml、金盞花潔面泡泡凝露30ml、金盞花蘆薈精華保濕凍膜14ml，原價3,960元、特價2,790元。

網路口碑爆棚，周年慶必買清單的熱銷產品「激光極淨白淡斑精華」、「亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜」以及「冰河醣蛋白保濕霜」，也都搭配金盞花系列，分別推出三大組「金盞花淨白組」、「金盞花毛孔淨緻組」和「金盞花保濕組」，就是要給金盞花鐵粉們有滿滿的修護力。

年年榮登回櫃率第一的「激光極淨白淡斑精華」，首次推出大容量特惠組「激活透亮組」，搭配「紫鳶青春肌活露」加速淡斑養出發光透亮肌，讓妳「老」不下去。

最後多年榮登專櫃保濕霜類銷售第一名的「冰河醣蛋白保濕霜」，今年重新改版，成分更升級、質地也更輕盈好吸收，再搭配冰河醣全系列保養的「冰河保濕組」，讓秋冬肌膚也能好過冬。

Kiehl’s契爾氏今年再加碼於限定櫃點推出扭蛋活動，只要消費滿3,000元，就可以當場扭蛋加贈好禮（每人限扭一次，數量有限，送完為止)。

契爾氏為了回饋長期支持Kiehl’s 契爾氏的鐵粉，推出超好玩的VIP獨家活動，免費提供VIP線上刮刮樂連結，內含多樣驚喜折扣，現場消費滿千即可兌換中獎品項。

契爾氏Kiehl’s金盞花淨白組（首四日必搶）：金盞花植物精華化妝水250ml、...
契爾氏Kiehl’s金盞花淨白組（首四日必搶）：金盞花植物精華化妝水250ml、激光極淨白淡斑精華30ml、激光極淨白機能水 40ml、激光極淨白去角質潔面膠30ml、激光極淨白保濕水凝凍7ml、金盞花蘆薈精華保濕凍膜 14ml 、藜麥煥膚精華4ml，原價5,190元、周慶價3,465元。圖／契爾氏提供
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契爾氏Kiehl’s滿額禮。圖／契爾氏提供
契爾氏Kiehl’s滿額禮。圖／契爾氏提供
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契爾氏Kiehl’s超級保濕組：冰河醣蛋白保濕霜50ml 、超彈潤青春水精華 5...
契爾氏Kiehl’s超級保濕組：冰河醣蛋白保濕霜50ml 、超彈潤青春水精華 50ml、冰河醣蛋白保溼霜7ml、DEJ高效緊緻精華5ml、冰河保濕潔面乳30ml、冰河保濕機能水40ml，原價4,100元、周慶價3,015元。圖／契爾氏提供
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契爾氏Kiehl’s肌活透亮組：紫鳶青春肌活露200ml、激光極淨白淡斑精華50...
契爾氏Kiehl’s肌活透亮組：紫鳶青春肌活露200ml、激光極淨白淡斑精華50ml、激光極淨白去角質潔面膠30ml、激光極淨白機能水40ml、激光極淨白保濕水凝凍7ml、激光極淨白淡斑精華4ml、超緊緻亮采舒芙蕾面膜14ml，原價6,360元、周慶價4,455元。圖／契爾氏提供
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契爾氏Kiehl’s金盞花推薦組：金盞花植物精華化妝水250ml、金盞花精萃亮采...
契爾氏Kiehl’s金盞花推薦組：金盞花植物精華化妝水250ml、金盞花精萃亮采水凝霜50ml、金盞花精萃亮采水凝霜7ml、金盞花植物精華化妝水40ml、金盞花潔面泡泡凝露30ml、金盞花蘆薈精華保濕凍膜14ml，原價3,960元、周慶價 2,790元。圖／契爾氏提供
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契爾氏Kiehl’s金盞花毛孔淨緻組：金盞花植物精華化妝水250ml、亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜125ml、亞馬遜白泥淨緻毛孔洗面乳30ml 、亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜14ml、冰河醣蛋白無油清爽凝凍7ml，原價3,180元、周慶價2,385元。圖／契爾氏提供
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契爾氏Kiehl’s金盞花保濕組：金盞花植物精華化妝水250ml、冰河醣蛋白保濕霜 50ml、紫鳶青春肌活露40ml、金盞花潔面泡泡凝露30ml、12.5超能雙C精華5ml、金盞花植物精華化妝水40ml，原價3,785元、周慶價2,520元。圖／契爾氏提供
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