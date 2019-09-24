周年慶必搶／契爾氏Kiehl’s必囤貨金盞花、冰河醣 超大容量首度加入滿額贈

2019-09-24 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



百貨周年慶已經陸續展開，化妝品更是必買的商品，2019年，紐約保養品牌契爾氏Kiehl’s端出破天荒好禮，推出旗下最熱賣商品的大容量，搭配成特惠組，單買大容量保養品首度能加入滿額送，特別愛金盞花的人，快來囤貨囉！

契爾氏Kiehl’s旗下最熱賣首推「金盞花植物精華化妝水」250ml原價2,900元、特價2,151元；冰河醣蛋白保濕霜2019限量公益版125ml原價3,375元、特價2,160元；激光極淨白淡斑精華50ml原價4,000元、特價2,880元，而且各百貨周年慶開打首四日，還能加入滿額贈，消費滿3,980元就送旅行5件組、滿8,000元可獲得限量黑色後背包。

深受契爾氏鐵粉喜愛的「金盞花系列」，一口氣推出四組依照不同保養需求的「金盞花特惠組」，金盞花植物精華化妝水擁有強大修護力、舒緩鎮定效果，搞定惱人肌膚問題。此次還搭配今年才上市，便單月銷售破萬的「金盞花精萃亮采水凝霜」，內含金盞花植物精華化妝水250ml+40ml、金盞花精萃亮采水凝霜50ml+7ml、金盞花潔面泡泡凝露30ml、金盞花蘆薈精華保濕凍膜14ml，原價3,960元、特價2,790元。

網路口碑爆棚，周年慶必買清單的熱銷產品「激光極淨白淡斑精華」、「亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜」以及「冰河醣蛋白保濕霜」，也都搭配金盞花系列，分別推出三大組「金盞花淨白組」、「金盞花毛孔淨緻組」和「金盞花保濕組」，就是要給金盞花鐵粉們有滿滿的修護力。

年年榮登回櫃率第一的「激光極淨白淡斑精華」，首次推出大容量特惠組「激活透亮組」，搭配「紫鳶青春肌活露」加速淡斑養出發光透亮肌，讓妳「老」不下去。

最後多年榮登專櫃保濕霜類銷售第一名的「冰河醣蛋白保濕霜」，今年重新改版，成分更升級、質地也更輕盈好吸收，再搭配冰河醣全系列保養的「冰河保濕組」，讓秋冬肌膚也能好過冬。

Kiehl’s契爾氏今年再加碼於限定櫃點推出扭蛋活動，只要消費滿3,000元，就可以當場扭蛋加贈好禮（每人限扭一次，數量有限，送完為止)。