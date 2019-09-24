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生活工場周年慶「Hello Kitty專區」萌翻！全館8折起快買一波

2019-09-24 15:39聯合報 記者陳立儀╱即時報導

生活工場2019瘋狂周年慶開跑，全台門市全館8折起，除了精選家具、家電、餐廚用品、佈置小物等眾多商品下殺優惠，其中最吸睛的就屬「Hello Kitty專區」，全系列85折，包括可以烤出Hello Kitty造型的蛋糕機、質感滿分的Hello Kitty湯杯組，粉絲快趁優惠檔期搶買一波！

生活工場「Hello Kitty專區」主打Hello Kitty造型蛋糕機，可愛粉嫩的機身搭配Hello Kitty造型不沾黏烤盤，並設有操作指示燈，輕鬆烤出美味又可愛的甜點，原價1,980元、活動期間優惠價1,790元；Hello Kitty湯杯組採用塗鴉風的馬克杯搭配木蓋、木湯匙，十足展現個人風格，原價469元、會員價399元。

在一年一度的周年慶檔期，生活工場展現最大誠意，全新商品就推出優惠，像是法式簡約設計搭配日式嚴謹五金工藝的Urban都會個性系列家具的Urban梅傑克14段式沙發床，造型簡約有型，可當做寬敞的3人座、溫馨帶有扶手的兩人座或舒適小床，原價12,500元、周年慶期間鑽石會員獨享價8,990元；Urban休憩時光多段式休閒和室椅具備頭部14段調整、腰部42段調整、腿部上下各5段調整，可依個人喜好調整最適合的角度，原價3,980元、鑽石會員限時特價2,590元。

另有多款精選生活家電優惠，包括網友熱推的Mistral美寧薄型節能除濕機，超薄外型設計輕巧好移動，並有專屬衣物乾燥模式，原價9,980元、活動期間特價6,280元，再送單人防潮床墊；Haier DC無刷無線手持吸塵器擁有多組專業配件，展現一台多用的功能，還有獨特的寵物專用刷頭與LED照明燈，原價9,990元、活動期間會員價8,990元。

生活工場周年慶期間，鑽石會員獨家再享消費滿額加價購，竹炭U型工學記憶枕、超音波香氛水氧機、感應垃圾桶等皆可用親民價格輕鬆帶回家。

此外，生活工場全新改版上線的官方商城同步優惠全館8折起，首次登錄消費再送200購物金，精選商品今日下單隔日取貨到貨更快速，門市取貨再享免運。

Urban梅傑克14段式沙發床，原價12,500元、生活工場周年慶期間鑽石會員獨...
Urban梅傑克14段式沙發床，原價12,500元、生活工場周年慶期間鑽石會員獨享價8,990元。圖／生活工場提供
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Mistral美寧薄型節能除濕機，原價9,980元，生活工場周年慶期間特價6,280元，再送單人防潮床墊。圖／生活工場提供
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生活工場周年慶「Hello Kitty專區」的Hello Kitty湯杯組搭配木蓋、木湯匙更有質感。圖／生活工場提供
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Urban休憩時光多段式休閒和室椅，原價3,980元、限時鑽石價2,590元。圖／生活工場提供
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生活工場周年慶「Hello Kitty專區」主打Hello Kitty造型蛋糕機，原價1,980元、活動期間優惠價1,790元。圖／生活工場提供
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生活工場周年慶「Hello Kitty專區」主打Hello Kitty湯杯組，原價469元、會員價399元。圖／生活工場提供
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生活工場周年慶「Hello Kitty專區」主打Hello Kitty湯杯組，原...
生活工場周年慶「Hello Kitty專區」主打Hello Kitty湯杯組，原價469元、會員價399元。圖／生活工場提供
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Hello Kitty周年慶

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