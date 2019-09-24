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小鬼笑收TISSOT全球首發新表 想揪坤達、歐漢聲戴同款

2019-09-24 15:22聯合報 記者曾智緯╱即時報導

今年35歲的「小鬼」黃鴻升事隔四年後，再度以主持人的身份，入圍今年的金鐘獎，是否能有機會站上頒獎台？小鬼說「放下大石頭的感覺比較多，不容易，這一年的努力有被看見，終於拿了門票」。這回應著實讓人詫異，和我們看見他在節目中「敢衝敢玩」形象不太一樣，但這或許就是現在的黃鴻升。

小鬼自招花了很多的時間都在演藝事業上，包括出去玩、出去旅行，都不免會參雜一點工作。所以，若是要說其他比較花時間的部分應該是創作，自己的品牌也好、自己的音樂也好，現在還要導自己的Music Video，「創作對我來說是比較快樂的」。他覺得自己興趣也和工作連結，喜歡忙碌停不下來的步調，並自認是工作狂。若要說真的跟工作無關的事情，黃鴻升笑說「那大概是睡覺了」。

如此忙碌，那麼他的舒壓方式是什麼？黃鴻升直率的說「買東西是很爽的！」不管是買衣服，還是繼續蒐集心愛的玩具。「但這些東西，我都會合理化跟工作有關」，好比說衣服可以在宣傳期間穿、哪天媒體問收藏時，還有系列的玩具可說。問說就不怕買到失心瘋嗎？小鬼誠實的說「曾經也買到自己也不知道為什麼要買，現在就是挑著買、重點的買」。

而除了主持人的身份，黃鴻升依舊還是個歌手，而今年的進度就是「每個月發一首新歌、拍一支新的MV，之後會整合在年底時發行實體的專輯」，而在10月時也將會有一場每年都例行舉辦的演唱會（見面會），跟他的粉絲一起同樂，其概念就是圍繞在這張迷你專輯「Plan B」。黃鴻升認為每個人在面對決定時都要該有備案，「我的年紀跟我的想法，以及我現在看到的、感受到的，該是要去做我人生的『Plan B』了」，而這個音樂會也會忠實的反映出他現在的樣子。

黃鴻升雖然有著多變的身份，不過近年他出現在公開場合、工作時，都是配戴了天梭表（TISSOT）現身，可說是品牌好友。「手表對我來說，不只是裝飾，戴在手上而已，是要精準的計時」，準時對忙碌的日常來說變得很重要，即使手機不離身，但仍保有配戴腕表的習慣，他說「在指針走時，更能夠感受時間的流動」，因此手表也是黃鴻升的收藏品之一。他還透露早在多年前就開始擁有TISSOT的手表，也觀察到品牌近年不只是保留經典，還越來越年輕化。

不僅如此，在拍攝的當下，黃鴻升還在造型中搭配了天梭表全球首發的新配色Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表。一見到就說「我自己就很喜歡這只（表），可以跟著我去做很多的事情，風格既正式又很運動」，調性很多元能夠搭配不同的造型，黑色和玫瑰金的組合，甚至從穿西裝到潛水裝都能配戴。請黃鴻升若是要推薦這款表給演藝圈好友，他首先想到是坤達「他很適合、還有歐漢聲戴起來應該也很不錯，『憲哥』也蠻適合的」。

「小鬼」黃鴻升以咖啡色系西裝搭配了天梭表全球首發Seastar 1000海星系列...
「小鬼」黃鴻升以咖啡色系西裝搭配了天梭表全球首發Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表，約26,700元。圖／鄭鼎攝影
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男星黃鴻升詮釋了天梭表全球首發Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表的百搭...
男星黃鴻升詮釋了天梭表全球首發Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表的百搭特性，約26,700元。圖／鄭鼎攝影
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天梭表全球首發Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表，18K玫瑰金PVD不...
天梭表全球首發Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈，動力儲存80小時，約26,700元。圖／TISSOT提供
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男星黃鴻升詮釋了天梭表全球首發Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表的百搭...
男星黃鴻升詮釋了天梭表全球首發Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表的百搭特性，約26,700元。圖／鄭鼎攝影
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天梭表Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表，黑色PVD不鏽鋼表殼搭配黑色...
天梭表Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表，黑色PVD不鏽鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈，動力儲存80小時，約26,700元。圖／TISSOT提供
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男星黃鴻升詮釋了天梭表全球首發Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表的百搭...
男星黃鴻升詮釋了天梭表全球首發Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表的百搭特性，約26,700元。圖／鄭鼎攝影
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「小鬼」黃鴻升以咖啡色系西裝搭配了天梭表全球首發Seastar 1000海星系列...
「小鬼」黃鴻升以咖啡色系西裝搭配了天梭表全球首發Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表，約26,700元。圖／鄭鼎攝影
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