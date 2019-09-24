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減少酒駕 國發天使基金2000萬投資台灣代駕

2019-09-24 13:35聯合報 記者董俞佳╱即時報導

酒駕推動代駕。台灣代駕今天指出，代客駕車推廣服務協會已經成立，代客駕車服務定型化契約也預計最快11月上路，另外，經過兩次申請失敗之後，終於獲得國發天使基金投資2000萬，另外，還有天使投資人麥格理證券前任台灣總經理張博淇等人，合計4000萬元的創業投資，期望帶起台灣代駕風。

台灣代駕表示，申請國發天使投資並非一帆風順，前兩次申請皆失敗。第一次評委質疑代駕服務是否合乎台灣法令，第二次因缺乏保險保障。但在兩次失敗後，團隊針對評委給予的建議，逐一克服、持續努力，也成為後來業務發展的重要契機。

台灣代駕創辦人劉子莊表示，酒後代駕服務源於韓國，盛行契機是1987年韓國面臨亞洲金融風暴，在不景氣下代駕服務提供大量就業機會給中年失業者，此後代駕開始在韓國盛行，迄今南韓每天有70萬趟的使用，並創造30萬份工作。

劉子莊表示，當初創立台灣代駕的主因，是父親曾在他年幼時因酒駕自撞，造成家庭重大危機， 因此自小對酒駕行為非常痛恨。同時因母親為韓國華僑，在2014年與韓華僑親戚餐敘中得知，酒後代駕在南韓的盛行及對社會公眾的價值，而決心全力投入代駕行業在台灣的發展。

劉子莊表示，台灣代駕希望透過發展酒後代駕服務，解決台灣酒駕肇事的社會問題，創造上萬個代駕工作機會，並進而促進市場消費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕韓國

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