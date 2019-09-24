空氣清淨機項鍊 隨時清新

2019-09-24 13:55 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張義宮 ／台北報導



ible Airvida鈦項圈負離子空氣清淨機。 圖／全國電子提供 分享 facebook

隨身空氣清淨機可隨時、隨地的淨化空氣；也有頸掛或穿戴式款，把關自己呼吸的空氣品質。

3C通路全國電子表示，頸掛式或隨身型負離子空氣清淨機單價約落在3000到4000元之間，小資上班族易入手，是上班族新興熱門小物，也深受有過敏體質的族群喜愛。主力銷售商品有AirTamer個人負離子空氣清淨機、ible Airvida頸掛式負離子空氣清淨機、同品牌的兒童穿戴式負離子空氣清淨機、及鈦項圈負離子空氣清淨機，共有二大品牌五品類商品。

LG來台推出PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機。 圖／LG提供 分享 facebook

udn買東西指出，隨身清淨機在上半年因高雄市長韓國瑜效應，年成長約50%。熱銷機種為IONION升級款MX日本原裝、超輕量隨身空氣清淨機（與韓國瑜同款），市場銷售狀況熱烈還導致原廠缺貨，但近期銷售狀況已有下滑趨勢。

QHL酷奇負離子水晶炫彩個人空氣清淨機。 圖／udn買東西提供 分享 facebook

udn買東西表示，隨身清淨機規格上主要以每秒釋放的負離子數量判別規格高低，目前udn銷售產品中以QHL酷奇負離子水晶炫彩個人空氣清淨機（300萬負離子）CP值最高，以及美國AirTamer個人負離子空氣清淨機（每秒釋放2000萬負離子業界最強規格），較受歡迎。

美國AirTamer個人負離子空氣清淨機A310（松山慈惠堂開運聯名款）。 圖／udn買東西提供 分享 facebook

燦坤認為，近年來大眾關注空汙議題，加上台灣過敏族群眾多，使隨身型空氣清淨機詢問度增加；隨身型產品為較新的商品，根據觀察在流感流行期間的詢問度較高。推薦商品有AirTamer個人負離子空氣清淨機及3M個人隨身型空氣清淨機。

稻穗推出台灣製的LUFTQI品牌的個人化空氣淨化器，還可作為車用。 圖／稻穗提供 分享 facebook

稻穗推出台灣製LUFTQI品牌的個人化空氣淨化器，以健康帶著走的理念，上市第二代的Luft Cube空氣淨化器，使用UVLED＋奈米光觸媒，去除異味、甲醛與黴菌，協助消費者將周邊小空間與個人呼吸周邊，讓好空氣隨時有。

稻穗強調，產品可雷射刻字，包括自用、送禮；可用在辦公室、車內、床頭、鞋櫃、病房、嬰兒床等。

南韓家電大廠LG來台上市PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機，透過重量僅530克的輕巧時尚機身設計，及內建小時長效續航電池，落實可攜式的消費者體驗。