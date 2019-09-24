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海外實習夯 大學生畢業即就業

2019-09-24 11:12聯合報 記者張雅婷╱即時報導

現在有越來越多大學打出畢業即就業的口號，讓學生學用合一，玄奘大學應用日語學系推動日本海外實習課程，培育具備國際視野專業日語人才，多位應屆畢業生畢業後便接軌就業，有學生大三時以交換學生身份到日本的大學留學，後來又到日本職場實習，畢業後就獲得日本觀光飯店；還有學生在日本滑雪場實習，畢業後獲得新竹飯店的青睞。

林姓學生分享經驗表示，大三上學期以交換學生身份赴日本関西大學，學習日文及體驗國外生活，收穫豐碩；大四上學期到日本職場實習，第一次體驗觀光業工作，頗受實習機構肯定，建立信心後也確定了自己對觀光業的興趣，加上先前的留學經驗讓她了解日本的就職活動方式，林姓學生也成功克服日本企業三次面試的關卡，最終順利錄取日本兵庫縣觀光飯店的正職工作。

鄧姓學生則在大三下學期至日本滑雪場實習，大幅提升日語溝通的能力，因擁有日本海外實習的經驗，讓她成功進入新竹老爺飯店擔任為期一年的實習生，學習包含櫃檯、客房、餐廳等職務，讓她順利在畢業後，成功錄取日本觀光客使用率高的新竹飯店之工作。

應日系主任池田辰彰表示，今年的學生中，已有15位學生可赴日本滑雪場、飯店等處進行實習，期待他們提升日語能力、體驗跨文化溝通，更快接軌就業，未來更落實畢業即就業。

玄奘大學應用日語學系學生至日本長野縣ALPICO觀光交通公司實習。圖／玄奘大學提...
玄奘大學應用日語學系學生至日本長野縣ALPICO觀光交通公司實習。圖／玄奘大學提供
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玄奘大學應用日語學系學生至日本新潟縣GALA湯澤滑雪場實習。圖／玄奘大學提供
玄奘大學應用日語學系學生至日本新潟縣GALA湯澤滑雪場實習。圖／玄奘大學提供
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實習新竹

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