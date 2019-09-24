英倫百年時尚DAKS 有請凱特‧溫斯蕾代言大玩經典格紋

2019-09-24 09:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



英倫百年時尚DAKS，有請凱特‧溫斯蕾代言大玩經典格紋。 圖／DAKS提供 分享 facebook

英倫時尚代表品牌DAKS今年歡慶125周年，品牌自即日起至9月29日在SOGO忠孝館三樓中庭舉行品牌展，不再僅強調歷史而是大玩並顛覆品牌的經典格紋，凡於活動期間內於品牌展區拍照上傳至臉書或Instagram並#DAKS125th將可免費換取一杯飲料，並可參加翻翻看驚喜藏書中活動，且人人有獎。

DAKS今年並與奧斯卡影后英國知名女演員凱特.溫斯蕾（Kate Winslet）簽下全球品牌年度形象大使，凱特.溫斯蕾穿著DAKS 經典格紋洋裝及125周年紀念格紋長大衣等服飾與英國男模Andrew Cooper一同入鏡。

DAKS表示，今年商品主題設計概念為英國文學，明（25）日將有一場DAKS英倫講座，圖文藝術家Peter Su日前參與DAKS倫敦時裝周大秀，感受與眾不同的英倫風情，他將以旅行貫穿文學與時裝，分享DAKS與藝術的底蘊。

9月28日DAKS另有一場125 Anniversary party服裝秀，特別邀請日籍旅美畫家Mr.Sato 來台。

Mr.Sato 19歲時前往美國被當地的壁畫所吸引，之後隻身前往美國學習壁畫技巧，靠著一把油漆滾輪闖出名堂，此次是他首度來台表演。