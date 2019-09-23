「長得漂亮又旺夫」的4大星座女 遇上了千萬不要放手啊！

2019-09-23 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



長得漂亮的女生，也願意為家庭與彼此的未來更盡一分心力，這樣為了另一半付出自己的才貌雙全，在處理事情時，也能周到圓融，讓人人都稱羨的賢內助，來看看以下哪些星座，具有這樣完美特質。

天秤座

出名的高顏值星座，天秤座，在外表上你可以絕對放心，因為天秤座對於外在的要求，比別人對自己還要更高，只要出場，就要是完美的呈現，總能讓人賞心悅目。

在感情生活中的天秤座，是能夠與另一半共進退的星座，不但會給自己較高的要求，還能做到彼此的尊重，並且也會監督另一半的進取。就算遇到了問題，也能夠討論及一起面對，對這樣的落落大方，誰能不侵心。

處女座

喜歡乾淨、整潔的處女座，總讓人有一種優雅脫俗的氣質，然而在妝容上，更不會用那種爭奇鬥豔的方式表現，這樣更顯得處女座的與眾不同與脫俗氣質。

然而在感情生活中，對於自己的完美追求，感情也不能避免這樣的要求，當處女座在相愛的時候，不能避免的就是她那張愛你又挑惕的嘴，為彼此的未來找方向，甚至替你謀畫、規畫未來的道路，無非是她非常重視這段情感。當然久而久之，你習慣了這樣的嘮叨，也依賴著這樣的勤勞與智慧共存的女性，在這樣的推進之下，生活只會越來越幸福美滿。

巨蟹座

雖然稱不上是絕世美女，但對於溫柔婉約的形象，也是叫人讚嘆的巨蟹座，跟她們相處，總讓人感到舒服，在生活上，更能讓你有一種越看越喜歡的感覺，而喜愛淡妝，呈現自然的巨蟹座，對於平時看膩的濃妝豔抹，特別的讓人心動不已。

在感情生活中，巨蟹座是大家都非常認同在內務，可以把一切打理很好的賢內助，能處處為對方考量，是個很識大體的星座，當然跟她在一起久了，也會忍不住地感到自己的幸運。

摩羯座

一向端莊賢淑的摩羯座，文靜、寡言、處事穩重，深受長輩們的喜愛，對於這樣的摩羯座來說，舉止大方、不拘小節，更能讓男生難逃她那大器的個性。雖然沒有特別出眾的外表，也沒有細心打扮的心思，只要把自己弄得大方得體，對於婚後的摩羯座來說，更是展現自己理家能力的最佳代表星座。