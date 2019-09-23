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海味入冰！ 超獵奇霜淇淋「USO霜淇淋隱室」台南快閃

2019-09-23 22:32聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

月、火、水、木、金、土曜霜淇淋，售價160~180元。圖／USO霜淇淋隱室提供
月、火、水、木、金、土曜霜淇淋，售價160~180元。圖／USO霜淇淋隱室提供
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台灣冰品市場驚人，每年夏季的霜淇淋大戰，就可看出龐大的需求，杰立餐飲集團特別打造全新品牌「USO霜淇淋隱室」，創新結合東西方食材，將霜淇淋加入海鮮、炸天婦羅、海葡萄等食材，推出六款鹹、甜口味的月、火、水、木、金、土曜霜淇淋，打破大家對美食的想像，全台首店將於9/27台南新光三越中山店1樓快閃登場。

店內主打全台首家使用鮮乳霜淇淋mix海鮮的大膽組合，USO運用人的五感體驗，以「視覺」與「味覺」呈現讓人驚豔的美食享受。六款獨創商品使用「鮮乳坊」的牛奶霜淇淋為基底，「月曜」以日本柑橘瓣的酸甜、軟Q蕨餅、寒天凍，是充滿豐富層次的清爽食感；「火曜」以海老天婦羅丼為雛型，搭配蝦味魚卵再以提味的芥末、海苔奶霜點綴，獨特的海味與鮮奶霜淇淋帶來絕配滋味；「水曜」使用台灣較少見的海葡萄，加上柴魚增香，有種吃日式握壽司般的錯覺；「木曜」將Q軟白玉、甘苦抹茶與甜蜜紅豆結合，是基本款的甜品搭配；「金曜」把爆汁鹹香的鱒鮭魚卵再撒上華麗浮誇的金箔，佐以微嗆的芥末奶霜，屬於豪奢的極品霜饗；「土曜」則搭上當季食材松葉蟹，將蟹肉取出放入霜淇淋中與整支蟹鉗，肥美的鮮蟹與脆口的巴瑞脆片，是大人小孩喜愛的口味。

六款產品以星期為命名，還加入了帶有一周的心情寫照的小巧思，鹹品每支售價180元，甜品每支售價160元，而除了基本的鮮乳霜淇淋，更研發酒精濃度5%的桂花酒釀濁酒霜淇淋，以鮮乳坊的鮮奶為基底，融合桂花甜酒釀與白鶴純米濁酒，帶出甘甜雅緻的風味，每款皆可加價10元換購。「USO霜淇淋隱室」9/27至10/20於台南新光三越中山店1樓快閃，快閃期間凡台南市民出示身分證件，即可享每日對應的霜淇淋口味折20元優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

快閃海鮮

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