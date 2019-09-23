女孩必知生理期保養4重點 肌膚吸收力最強的7天時間大公開

2019-09-23 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



女生在生理期時，最害怕因為賀爾蒙的關係，間接影響到皮膚狀況，也讓生理期保養，成為女人關切的事情。皮膚的問題在這種情況下，每位女性都覺得很無奈又讓人苦惱，到底要怎樣改善呢？其實生理期剛過的第一周，才是女人最適合用力保養的時間！

清潔是最重要，也是解決的根本

女性在生理期時，皮膚狀況通常不太好，想要維持穩定狀況，各項護理不能少，也因為生理期時，身體激素會出現不平衡，油脂會分泌較多，也容易阻塞我們的毛細孔，導致肌膚油水不平衡。

這時的清潔工作，可就更重要了。每天的早晚，都要用溫和的清潔產品來清潔皮膚，還可以在這時候，選用一些去角質的清潔用品，當然皮膚清潔乾淨了，問題就會變少了。

更勤勞的補水，就是對抗的基本元素

缺水，是生理期最重要的一個皮膚狀況，主因是月經周期出現時，皮膚對於水分的吸收能力會變得比較差，所以想要對抗月經周期出現的皮膚問題，當然最重要的就是「補水」。

更重視這時期的保養

當然在經期的時候，很努力維持皮膚，在事後的護膚尤其重要，經期過後的第一周，是女性皮膚吸收效果最好的時候，建議這時候的女生不要錯過，保養要做好做滿，多吃些溫性的水果，可以促進身體的養分吸收，也可以有不錯的美容效果喔。

按摩讓血液循環更好

我們都知道，臉部的按摩可以讓臉部肌膚的血液循環更好，當然想要皮膚白皙、透亮的女性，這個步驟千萬不能錯過，「臉部按摩」有助於肌膚的保養、讓臉部更肌膚狀況更細緻、透白，就像自帶光一般。