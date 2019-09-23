金獎導演雷利史考特跨界操刀 為Barbour經典油布夾克添新意

2019-09-23 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



以電影「銀翼殺手」、「普羅米修斯」和「異形」等作品而廣為人知的大導演雷利史考特（Ridley Scott）難得跨界，在今年秋冬與Barbour合作，替經典油布夾克添加新意。而戶外用品專家Aigle在這季，秉持著「永遠在路上」的精神，融入潮流元素，透過服裝展現城市中朝氣蓬勃的氛圍。

今年是英國品牌Barbour成立的第125年，為了紀念這得來不易的里程碑，邀請了國際知名的導演雷利史考特來合作，推出聯名款的經典油布夾克系列。而合作的契機便是導演與Barbour品牌創辦人同樣生長於多雨的英國南希爾斯，深知成長於此的不便。因此，以軍裝設計為藍本打造男、女款的夾克，結合導演需求機能，加入可放置A4劇本的大口袋、五金採無反光設計、绗縫內裡為戶外行走時增添絕佳保暖度，整個充滿電影元素與科幻感。