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京站Q Pay上線首刷滿500送100 林口三井加入APP戰祭美食買1送1

2019-09-23 21:12聯合報 記者江佩君╱即時報導

手機已與每個人生活密切連結，隨著行動支付日漸普及，各大百貨商場紛紛搶進APP與行動支付戰場，京站時尚廣場行動支付Q Pay今天正式開通，推出首刷回饋最高20%。另外，台中港三井OUTLET率先啟用會員APP後，林口三井OUTLET也將於今年10月起啟用，並推出美食買1送1等4大優惠。

京站Q Pay行動支付正式上線，京站行動Q卡會員只要開啟京站APP並綁定信用卡或金融卡，即可使用行動支付功能。除支付功能外，Q Pay可無限綁定多家銀行信用卡，哪家優惠就刷哪家。此外，刷Q Pay可同時累積、折抵會員點數並可將發票同步存入手機載具，透過APP，支付、會員集點、折抵、雲端發票、優惠券兌換一指搞定。

京站慶祝Q Pay開通，即日起至10/31刷Q Pay享三大優惠。「滿百送百」，首次綁定指定銀行信用卡，首刷單筆消費滿500元送100元現金禮券，回饋高達20％。「刷Q Pay抽飯店」，使用Q Pay單筆消費滿2千元，有機會獲得宜蘭悅川酒店The Walden平日家庭房住宿券一張。「滿額再贈加碼禮」，綁定指定銀行信用卡，當日累計消費滿2萬元加贈掌廚超真空保溫朵拉壺。

林口三井OUTLET今日起開放APP會員下載，10月正式啟用，消費滿200元即可累積1點，每100點可折抵購物金100元。今起至9月底下載APP會員，即可獲得100元電子抵用券，限量2千份。永豐三井OUTLET聯名卡卡友下載申辦，再加碼100元電子抵用券，限量500份。9月底前下載，還有機會抽中Beams、B.C STOCK、URBAN RESEARCH、UNITED ARROWS四大日系服飾品牌萬元抵用券。

另外10月平日持聯名卡消費滿188元，即可享林口店平日停車優惠加贈一小時，還有機會抽中Le Creuset鑄鐵鍋或GB鮮釀餐廳3千元抵用券。10月至12月周二限定，可至APP內領取12大美食限量美食買一送一優惠券，每樣限量100份。

京站Q Pay綁定指定銀行信用卡，當日累計消費滿2萬元加贈掌廚超真空保溫朵拉壺。...
京站Q Pay綁定指定銀行信用卡，當日累計消費滿2萬元加贈掌廚超真空保溫朵拉壺。圖／京站提供
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林口三井OUTLET 10月啟動APP服務，10月平日持聯名卡消費滿188元，即...
林口三井OUTLET 10月啟動APP服務，10月平日持聯名卡消費滿188元，即可享林口店平日停車優惠加贈一小時，還有機會抽中Le Creuset鑄鐵鍋。圖／三井OUTLET提供
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林口三井OUTLET 10月啟動APP服務，10月至12月周二限定，可至APP內...
林口三井OUTLET 10月啟動APP服務，10月至12月周二限定，可至APP內領取12大美食限量美食買一送一優惠券。圖／三井OUTLET提供
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即日起至10/31刷京站Q Pay單筆消費滿2,000元，有機會獲得宜蘭悅川酒店...
即日起至10/31刷京站Q Pay單筆消費滿2,000元，有機會獲得宜蘭悅川酒店The Walden平日家庭房住宿券一張。圖／京站提供
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