京站Q Pay上線首刷滿500送100 林口三井加入APP戰祭美食買1送1

2019-09-23 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



手機已與每個人生活密切連結，隨著行動支付日漸普及，各大百貨商場紛紛搶進APP與行動支付戰場，京站時尚廣場行動支付Q Pay今天正式開通，推出首刷回饋最高20%。另外，台中港三井OUTLET率先啟用會員APP後，林口三井OUTLET也將於今年10月起啟用，並推出美食買1送1等4大優惠。

京站Q Pay行動支付正式上線，京站行動Q卡會員只要開啟京站APP並綁定信用卡或金融卡，即可使用行動支付功能。除支付功能外，Q Pay可無限綁定多家銀行信用卡，哪家優惠就刷哪家。此外，刷Q Pay可同時累積、折抵會員點數並可將發票同步存入手機載具，透過APP，支付、會員集點、折抵、雲端發票、優惠券兌換一指搞定。

京站慶祝Q Pay開通，即日起至10/31刷Q Pay享三大優惠。「滿百送百」，首次綁定指定銀行信用卡，首刷單筆消費滿500元送100元現金禮券，回饋高達20％。「刷Q Pay抽飯店」，使用Q Pay單筆消費滿2千元，有機會獲得宜蘭悅川酒店The Walden平日家庭房住宿券一張。「滿額再贈加碼禮」，綁定指定銀行信用卡，當日累計消費滿2萬元加贈掌廚超真空保溫朵拉壺。

林口三井OUTLET今日起開放APP會員下載，10月正式啟用，消費滿200元即可累積1點，每100點可折抵購物金100元。今起至9月底下載APP會員，即可獲得100元電子抵用券，限量2千份。永豐三井OUTLET聯名卡卡友下載申辦，再加碼100元電子抵用券，限量500份。9月底前下載，還有機會抽中Beams、B.C STOCK、URBAN RESEARCH、UNITED ARROWS四大日系服飾品牌萬元抵用券。